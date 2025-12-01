In Garfagnana una statua per Altero Matteoli, a 8 anni dalla morte (video). Gasparri: è stato un grande italiano

Inaugurata a Vagli

Amministratori, rappresentanti politici e cittadini hanno reso omaggio all’ex ministro Altero Matteoli – morto in un incidente stradale sull’Aurelia il 18 dicembre del 2017 – ma il cui ricordo rimane vivo nella comunità lucchese. A 8 anni dalla sua scomparsa in un incidente stradale, Vagli ha inaugurato la statua dedicata al ministro del governo Berlusconi, esponente di spicco prima di Msi, poi di An e Pdl. Una cerimonia non priva di emozione quella che si è svolta di fronte al Municipio. C’erano i figli di Matteoli, Federico e Federica, il collega di partito e di governo, Maurizio Gasparri e i parlamentari Zucconi e Montemagni. La mattina a Vagli è stata inaugurata la statua che ricorda il “profondo legame con il nostro territorio”. A Castelnuovo si è tenuto il convegno con il video messaggio del presidente del Senato Ignazio La Russa.

Gasparri: Matteoli ha promosso innumerevoli iniziative per questo territorio

«È stato un grande onore – ha dichiarato il presidente dei senatori di Forza Italia, Maurizio Gasparri – partecipare, insieme al sindaco Mario Puglia ed altri amministratori della zona, all’inaugurazione della statua che il Comune di Vagli Sotto ha dedicato a Matteoli, per me un amico oltre che un collega nel Parlamento, nell’attività politica e nei governi. Il Comune ha voluto dedicare questa statua ad Altero Matteoli proprio per il suo impegno dedicato al territorio ed a queste zone meravigliose delle Alpi Apuane. Altero è sempre stato sensibile alle richieste dei Comuni, anche e soprattutto dei piccoli comuni. Da Ministro dell’Ambiente, da Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, ha promosso innumerevoli iniziative. L’iniziativa del Comune dei Vagli Sotto – ha concluso Gasparri – mi ha profondamente commosso e insieme ai figli di Altero ed a tanti suoi amici ed esponenti del mondo politico abbiamo partecipato con grande gioia a questo momento di ricordo di un grande amico e di un grande italiano».