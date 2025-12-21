Il sondaggio premia il governo Meloni, il Pd attacca il Tg1 che ne dà notizia. FdI: “Critiche ridicole”

Rai e polemiche

“Il 58,9% degli italiani, la maggioranza assoluta, netta e chiara che va ben oltre i numeri del Centrodestra, approva la Legge di Bilancio del governo guidato da Giorgia Meloni, considerando il quadro economico nazionale e internazionale. E’ il dato principale del sondaggio realizzato per Affaritaliani da Roberto Baldassari, direttore generale dell’istituto demoscopico Lab21. A bocciare la manovra economica per il 2026 è solo il 41,1% del campione…”. Il 21 dicembre arriva la notizia di un sondaggio positivo sulla manovra e il Tg1 ne dà notizia, come fanno tante altre testate italiane. Ma per il Pd questa è disinformazione, forse perché premia il centrodestra. Sta di fatto che il partito della Schlein la prende alla larga e attacca sul tema delle risorse alla Rai per andare a parare alla… rosicata.

Rai, l’attacco del Pd al Tg1 per il sondaggio sulla Meloni

“Il taglio di 10 milioni di euro alla Rai inseriti in Manovra dal governo e il rilancio, da parte del Tg1, di un sondaggio commissionato da Affaritaliani.it che accredita il gradimento della manovra sono due facce della stessa strategia: indebolire il servizio pubblico e piegarlo alla propaganda”, dichiarano i parlamentari del Partito democratico componenti della Commissione di Vigilanza Rai.

“È irresponsabile continuare a sottrarre risorse alla Rai come hanno denunciato anche alcuni consiglieri di amministrazione. Dopo anni di vincoli e riduzioni, questo nuovo taglio arriva proprio mentre il servizio pubblico dovrà affrontare appuntamenti straordinari come Olimpiadi e Paralimpiadi, senza risorse certe e programmabili. Siamo di fronte a una scelta che contrasta apertamente con il Media Freedom Act europeo, che impone finanziamenti adeguati e stabili ai servizi pubblici radiotelevisivi”, aggiungono gli esponenti dem. “Ancora più grave è che il principale telegiornale del servizio pubblico rilanci come notizia un sondaggio commissionato da una testata privata, trasformandolo in uno strumento di legittimazione politica della manovra. Il Tg1 non può diventare un megafono del governo. Indebolire economicamente la Rai e usarne l’informazione per operazioni di consenso è una deriva pericolosa che compromette autonomia, credibilità e funzione democratica del servizio pubblico”, concludono.

FdI: “Attacchi pretestuosi e accuse false”

La reazione del centrodestra è ironica. “Fa sinceramente un po’ sorridere l’attacco dei colleghi del Pd in Commissione di Vigilanza della Rai circa i tagli alla televisione di Stato. Desta davvero un po’ di ilarità perché, sotto il governo Meloni, l’azienda televisiva pubblica ha avuto un netto rilancio delle produzioni e degli incassi pubblicitari”, dichiarano i componenti di Fratelli d’Italia in commissione di Vigilanza Rai. “Fanno invece meno sorridere le critiche rivolte al Tg1 reo, secondo il Pd, di aver rilanciato la notizia diffusa dalla testata Affari Italiani circa il gradimento della manovra nell’opinione pubblica. E’ qui che i colleghi del Pd mostrano il loro vero volto di censori rispetto ad una testata che svolge il proprio lavoro di informazione nell’interesse degli italiani”, proseguono gli esponenti di FdI. “Senza contare che la notizia del sondaggio è stata rilanciata non soltanto dal Tg1 ma anche dagli altri telegiornali Rai. Un attacco, quindi, fazioso e strumentale. Ribadiamo che la Rai è diventata più pluralista di quanto non lo fosse in passato e che, come al solito, questo è un argomento che alla sinistra, abituata a dirigere a proprio piacimento l’informazione pubblica, proprio non va giù”, conclude FdI.

Gasparri: “Patetica faziosità dell’opposizione”

“La patetica la faziosità degli esponenti del PD che criticano il Tg1 perché ha riferito di un sondaggio diffuso da alcune agenzie che parla di un giudizio positivo della maggioranza degli italiani sulla manovra economica del governo di centrodestra. Il PD si scaglia con il Tg1, ma tace quando il Tg3, testata di diverso orientamento, riferisce la stessa notizia. Una notizia è una notizia. Invece quelli del PD sono i soliti bugiardi che con motivazioni ridicole e con una faziosità patetica diffondono menzogne. La verità è che il PD e i grillini hanno devastato i conti pubblici mentre il governo di centrodestra crea occupazione e sviluppo in Italia”, dice il presidente dei senatori di FI, Maurizio Gasparri.