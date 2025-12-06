“Il ponte crolla”, stop ai treni e tratte in tilt: una foto del disastro imminente scatena l’inferno. Ma è una fake digitale…

Panico sui binari

La fake digitale ferma i treni: ma non è un film d’azione: è quanto accaduto nel Regno Unito la notte scorsa, scatenando allarme e panico diffusi. Tutto per la foto foto di un ponte gravemente danneggiato pubblicata sul web. Proprio così: non è stato un difetto strutturale o una frana a fermare decine di treni, ma un’immagine generata dall’Intelligenza Artificiale. L’allarme è scattato in piena notte oltremanica, quando l’immagine inquietante è apparsa online, mostrando il Carlisle Bridge di Lancaster gravemente danneggiato e parzialmente crollato. Fortunatamente, però, il ponte, in realtà, non ha nessun problema.

Allarme in Inghilterra per una foto fake: treni fermi, traffico ferroviario in tilt

L’ente gestore della rete, Network Rail, ha immediatamente bloccato per ore il traffico ferroviario in transito, compresi i convogli diretti in Scozia, per avviare ispezioni d’emergenza. Il risultato? Trentadue treni fermi o in ritardo a causa di un fake digitale. A smascherare l’inganno, come detto, è stato il successivo esame, che ha confermato i primi dubbi di un giornalista: il ponte era perfettamente integro, e l’immagine una creazione sintetica. Oltre al conto dei costi sostenuti, in termini di disagi e risorse, che le falsificazioni generate dall’AI possono provocare. E non solo virtualmente…

Stop, ritardi, linee deviate e 32 treni bloccati

È il risultato (e il monito) dell’incredibile episodio che si è verificato in Inghilterra, nella contea del Lancashire. L’allarme è scattato nella notte tra mercoledì e giovedì, quando un’immagine è stata pubblicata online: nella foto, il Carlisle Bridge di Lancaster appariva gravemente danneggiato con una parte della struttura crollata. Network Rail, l’ente che gestisce la rete, ha fermato il traffico ferroviario che avrebbe dovuto passare per il ponte. E ha disposto ispezioni e controlli d’emergenza. In totale, stop o ritardi per 32 treni, alcuni dei quali diretti in Scozia. È stato un giornalista della Bbc a sollevare i primi dubbi: l’immagine, sottoposta all’esame di un chatbot AI, si è rivelata potenzialmente manipolata.

I controlli sul posto hanno evidenziato l’assenza di danni al ponte e, dopo 2 ore di tilt, il traffico ferroviario è tornato gradualmente alla normalità. «La gente deve pensare seriamente all’impatto che «iniziative di questo tipo» potrebbero avere.

I dubbi di un giornalista della Bbc smascherano l’inganno…

«I disagi causati dalla creazione e dalla condivisione di immagini e video falsi come questo creano ritardi per i passeggeri e comportano un costo per i contribuenti», ha dichiarato un portavoce di Network Rail. «Questo si aggiunge all’elevato carico di lavoro dei nostri team che lavorano duramente per garantire il regolare funzionamento della ferrovia», ha aggiunto. «La sicurezza dei passeggeri e del personale ferroviario è la nostra priorità assoluta. E prenderemo sempre sul serio qualsiasi preoccupazione in materia di sicurezza».