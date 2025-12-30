Identificato il vandalo dei leoni di San Zeno a Verona: è un estremista di sinistra e attivista pro-Pal

Denunciato un 26enne

La Polizia di Stato di Verona ha individuato il responsabile della deturpazione dei leoni di San Zeno, avvenuto la vigilia di Natale. Si tratta di un 26enne nato a Brescia ma cresciuto e residente a Verona, già responsabile di altri imbrattamenti in passato anche in altre province e noto alle forze di polizia per resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento.

Verona, la Polizia di Verona individua il responsabile dell’imbruttimento dei leoni di San Zeno

Le verifiche effettuate dalla Digos scaligera hanno permesso di attribuire al giovane una trentina di imbrattamenti, commessi tra il 23 e il 26 dicembre in diverse zone del centro. Oltre alle sculture della Basilica, il ragazzo ha rovinato con la vernice blu e verde altri luoghi simbolo della città: basti pensare alla stella di Natale in piazza Bra, alle mura del ponte di Castelvecchio, alla statua di Santa Maddalena di Canossa nei giardini di piazza Pozza, alla statua di Aleardo Aleardi in piazzetta Santissimi Apostoli e a quella del Bersagliere in piazza Corrubbio.

I leoni non sono gli unici imbrattamenti

Ma non è finita qui, perché sono state individuate anche numerose scritte su immobili e vetrine di negozi in via Mameli, oltre che nel quartiere Veronetta, sempre riconducibili al giovane. Le deturpazioni sono spesso caratterizzate da messaggi di sostegno alla causa palestinese che il ragazzo condivide, visto che fa parte dell’area antagonista.

Come è stato individuato

Il 26enne è stato individuato nel pomeriggio di lunedì in prossimità della stazione ferroviaria di Verona “Porta Nuova”, mentre indossava gli indumenti macchiati di vernice. Alla fin degli accertamenti, è stato denunciato per imbrattamento e deturpamento di cose altrui, che prevede la pena della reclusione da 1 a 6 mesi e la multa da 300 euro a 1.000 euro. Con un’eventuale sentenza di condanna, il giudice potrebbe disporre nei suoi confronti l’obbligo di ripulitura dei luoghi o anche l’impegno di sostenere le spese di pulizia.