Hannoun, Delrio bacchetta i suoi: “Certi personaggi vanno allontanati. Non devono trovare sponde politiche”

L'avvertimento alle sinistre

Nume ingombrante nel Pd, anche sulla maxi inchiesta di Genova Graziano Delrio stuzzica i compagni che sbagliano. Intervistato da La Stampa parla di scenario inquietante, critica la presunta strumentalizzazione della destra, ma, soprattutto, mette in guardia i suoi. Non gli vanno giù certe simpatie delle sinistre per personaggi pericolosi, in odore di Hamas, che vanno tenuti a distanza. Chari i riferimenti alle intemerate di Boldrini, Fratoianni, Ascari, Furfaro, colti con le mani nel sacco (foto e inviti pubblici a Mohammad Hannoun arrestato per finanziamenti ad Hamas). Non lo dice apertamente. Anzi, Delrio prova a difendere i colleghi di Pd, del M5s e di Avs (“Quando uno fa politica incontra molte persone, partecipa a tanti eventi”). Ma invita il campo largo a cambiare rotta.

Delrio avverte i suoi: certi soggetti non devono trovare sponde politiche

“Non si deve sottovalutare il rischio di infiltrazioni all’interno del vasto movimento pro-Pal. Che per la grande maggioranza è composto da persone animate da una genuina solidarietà nei confronti del popolo palestinese. Certi soggetti vanno allontanati. Non devono trovare sponde a livello politico”. Lo dice perché è successo? “Lo dico – insiste il senatore dem – perché è importante che tutti siano consapevoli dei rischi. Hamas è, per l Europa, un’organizzazione terroristica. Serve una netta presa di distanze da parte di tutte le forze politiche, per isolare i personaggi che lo sostengono o lo giustificano”.

I pro Pal non fanno bene alla causa palestinese

A sbagliare anche i pro Pal che in piazza urlano “Palestina libera dal fiume al mare”. Delrio, messo in croce dal suo partito per le sue posizioni “filoisraeliane”, la mette così. “Non fanno il bene della causa palestinese. Nemmeno quelli che hanno assaltato il vostro giornale. Nessuno spazio per gli estremisti e i violenti. Nessuna indulgenza verso ‘i compagni che sbagliano’, per citare un’espressione che mi riporta a un’epoca che ho vissuto e che ricordo bene”. Ce l’ha con i vertici del Nazareno? “È un invito a tutti, può essere utile una riflessione: la ricerca continua della polarizzazione non è un bene e non lo sono nemmeno le analisi troppo semplicistiche. In Medio Oriente vi sono attori, come i Paesi arabi moderati, che combattono Hamas e una forte opposizione israeliana che contesta il governo e spero vincerà le prossime elezioni.

La solidarietà per Gaza è bellissima, Purtroppo a volte è stata usata per alimentare odio antisemita, che è esattamente l’obiettivo di Hamas”.