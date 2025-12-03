Edicola SOSTIENICI

A La Pennnicanza

Fiorello scherza su Atreju: “Sta diventando un Festival, ma i Jalisse non li hanno presi neanche lì”

I Video del Secolo - di Luisa Perri - 3 Dicembre 2025 alle 17:08

Fiorello e Fabrizio Biggio tornano con una nuova, irriverente puntata de “La Pennicanza”, in onda dal lunedì al venerdì alle 13:45 su Rai Radio2 e in visual sul canale 202 del digitale terrestre. Cuore della puntata, Atreju: “Sta diventando un vero festival! Ma che artista sei se vai a un evento della destra? Gli artisti devono andare a quelli della sinistra! Ci vanno Carlo Conti, Mara Venier, Abu Mazen, Gualtieri, Fratoianni… hanno invitato pure me, ma non posso: poi mi strumentalizzano! Io con la Meloni? Poi sembra che voglio lavorare!”. Poi continua: “Ci sarà anche il ‘Dopo Atreju’, sarà presentato da… Nicola Savino! E i Jalisse? Niente, neanche lì li hanno presi!”. Allo showman arriva quindi un messaggio misterioso sul cellulare: “Mi scrivono ‘Ti aspetto ad Atreju, ci sarà anche Carlo Conti, la Venier…’. Pensavo fosse finto… e invece no, è vero! Allora… saremo ad Atreju molto presto!”, chiude scherzando.

 

Le battute sull’arresto di Mogherini

Fiorello ha aperto la puntata con la politica internazionale: “Qualcosa si muove al Parlamento europeo! Dai tempi del Qatargate non succedeva nulla, poi arriviamo noi italiani: presunta ‘frode sui fondi Ue’. È roba del 2021, quando non si sapeva niente… Mogherini, Sannino, Zingaretti… si parla di 990mila euro. Ma dico io, siamo al supermercato? Fate cifra tonda: un milione! Sono stati interrogati ma non arrestati, perché ‘non c’è pericolo di fuga’… Io, per sicurezza, andrei in Russia: un posto tranquillissimo!”.

Spazio anche alla musica con Fiorella Mannoia, che ha annunciato il suo nuovo tour dedicato a Fossati e De André. Fiorello intona “La musica che gira intorno” proprio mentre arriva la chiamata della cantante: “Sono trent’anni da Anime Salve, è un’occasione meravigliosa. Le radio non mi passano, ma non è una polemica: è una scelta editoriale. E comunque… io sono in Brasile, davanti al mare! Qui sono le 10:30, sono in vacanza! Sarà difficile tornare abbronzata, ma ci provo!”. A chiudere, una delle notizie più surreali della giornata: “Turista di ritorno dalla Thailandia fermato a Palermo: aveva una testa di coccodrillo in valigia, di una specie in via d’estinzione. Si chiamava… Carmelo Lacoste!”.

di Luisa Perri - 3 Dicembre 2025