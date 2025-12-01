Emma Bonino ricoverata in terapia intensiva: gli aggiornamenti sulle sue condizioni

In codice rosso

Emma Bonino è stata ricoverata domenica notte all’ospedale Santo Spirito di Roma in seguito a un malore. L’ex ministra degli Affari Esteri, secondo quanto si apprende da fonti di +Europa, sarebbe vigile e la situazione, in attesa del bollettino medico che dovrebbe arrivare domani mattina, sarebbe sotto controllo. Emma Bonino, 77 anni, nell’ottobre 2024 era stata ricoverata per problemi respiratori e in precedenza ha sconfitto un tumore.

Emma Bonino ha 77 anni: gli aggiornamenti in mattinata

La Bonino era già stata ricoverata nel reparto di terapia intensiva del Santo Spirito di Roma nell’ottobre del 2024 per problemi respiratori. Pochi giorni dopo le dimissioni dall’ospedale, l’inaspettata visita a sorpresa di Papa Francesco, che la leader radicale volle celebrare con una foto su Instagram che li ritraeva al sole, sulla terrazza di casa Bonino, uno di fronte all’altro, entrambi accomodati sulla sedia a rotelle.

Aggiornamenti sulle condizioni di Emma Bonino sono attese con un bollettino medico che dovrebbe essere diramato nelle prime ore della mattina. Bonino per anni ha combattuto contro un tumore, microcitoma polmonare, una forma aggressiva di cancro ai polmoni che le è stata diagnosticata nel 2015. Dopo 8 anni di cure, nel 2023 aveva annunciato la conclusione vittoriosa delle terapie.