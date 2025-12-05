Blitz antimafia a Roma: 14 persone arrestate, colpo al ‘clan Senese’

Dopo l'attività investigativa

Maxi blitz di Dda e Carabinieri contro la criminalità organizzata, a Roma. Su delega della Direzione Distrettuale Antimafia della Procura di Roma, i Carabinieri del Comando Provinciale, dalle prime luci dell’alba, hanno eseguito a un’ordinanza, emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma, che dispone la custodia cautelare in carcere per quattordici persone.

Gravi indizi di reato, aggravati dal metodo mafioso

Le persone sono gravemente indiziate, a vario titolo, dei reati di tentato omicidio, porto e detenzione illecita di armi da sparo, estorsione aggravata dal metodo mafioso e (in alcune ipotesi) dal fine di agevolare le dell’associazione di tipo mafioso nota come “clan Senese”, tentato sequestro attività di persona aggravato dal metodo mafioso.

Ampia attività investigativa

Il provvedimento restrittivo scaturisce da una più ampia attività investigativa dai Carabinieri del Nucleo Investigativo di Roma, dietro il coordinamento della Dda della Procura della Repubblica di Roma, che ha consentito di raccogliere gravi indizi circa le responsabilità riguardanti: due tentati omicidi avvenuti a Roma; attività di spaccio di stupefacenti; un tentativo di estorsione nei confronti di un gioielliere della Capitale su cui convergevano gli interessi anche del clan Di Lauro, attivo nella provincia di Napoli, da parte di un malvivente romano che, nell’ambito della condotta delittuosa, lasciava falsamente intendere di essere un emissario della famiglia senese, così determinando la reazione violenta sia del sodalizio campano che di quello capitolino, rappresentato da Angelo Senese, fratello del più noto Michele, con conseguente richiesta “risarcitoria”; un tentativo di sequestro di persona.

Colosimo: successo investigativo che infonde fiducia e speranza

“Il blitz dei carabinieri del comando provinciale di Roma contro il clan Senese è un duro colpo ai nomi di spicco della criminalità organizzata capitolina. Una ramificazione con origini diverse, ma che agisce in modo unificato, con accordi trasversali che rendono questa criminalità organizzata una delle più temibili e spietate. Personaggi di spicco come i Senese, insieme ad Abramo, Finizio, gli Alvise, Cobianchi e Di Napoli, hanno seminato terrore e barbara violenza, e si inseriscono perfettamente in quel contesto criminale che, giorno dopo giorno, ha avvelenato l’economia legale, la società, il futuro e mina quotidianamente la sicurezza dei cittadini”. Lo scrive su X la presidente della Commissione parlamentare Antimafia, Chiara Colosimo commentando l’operazione di oggi. “Come Commissione antimafia abbiamo da tempo aperto un filone d’inchiesta su Roma e continueremo a occuparci della città e delle sue organizzazioni criminali senza sosta – continua – Lo dobbiamo alla nostra città, ai nostri figli, alle nuove generazioni ea tutti quelli che hanno combattuto e combatteno la mafia. Per questo un ringraziamento, per nulla scontato, alla Dda di Roma e ai carabinieri che hanno permesso di raggiungere questo risultato. Un successo investigativo, quello messo a segno oggi, che infonde fiducia e speranza”.