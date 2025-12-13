Atreju, si parte con scuola e sanità: sul palco Valditara e Schillaci (segui qui la diretta streaming)

Il programma di sabato 13

Il programma di Atreju di oggi sabato 13 dicembre e in basso i link per lo streaming

Ore 8:30 – Radio l’Italia chiamò

Buongiorno Atreju

Rassegna stampa con Costanzo Della Porta (Senatore FdI) e Daniela Dondi (Deputata FdI)

Ore 9:00 – Sala Rosario Livatino

Presentazione del libro “La verità è un fuoco” di Agnese Pini

Intervengono: Paolo Inselvini (Parlamentare europeo FdI), Lucrezia Mantovani (Deputata FdI, Capogruppo Commissione Politiche dell’Unione europea)

Modera: Annalisa Terranova (Giornalista)

Ore 9:30 – Sala Giustizia giusta

La scuola del merito: formazione, educazione, rispetto

Intervengono: Giuseppe Valditara (Ministro dell’istruzione e del merito), Paola Frassinetti (Sottosegretario di Stato al ministero dell’istruzione e del merito), Suor Monia Alfieri (Opinionista), Domenico Baldazzi (Coordinatore Emilia Romagna delle consulte studentesche), Patrizio Bianchi (già Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca), Riccardo Maola (Coordinatore Lazio delle consulte studentesche), Giuseppe Palmisano (Coordinatore Puglia delle consulte studentesche), Gino Zavalani (Direttore di Esperia)

Introducono: Carmela Bucalo (Senatrice FdI), Riccardo Ponzio (Presidente Azione Studentesca)

Modera: Simona Branchetti (Giornalista)

Ore 10:00 – Sala Rosario Livatino

Cortei violenti, baby-gang e maranza: le nuove sfide della sicurezza nelle città

Intervengono: Wanda Ferro (Sottosegretario di Stato al Ministero dell’Interno), Riccardo Magi (Deputato e Segretario Nazionale di +Europa), Riccardo Maria Bruno “Rick” (Content creator), Don Luigi Merola (Fondazione “A’ voce de’ creature”)

Introduce: Carlo Maccari (Deputato FdI, Segretario Commissione Affari sociali)

Modera: Andrea Malaguti (Direttore de La Stampa)

Ore 11:00 – Sala Giustizia giusta

Trasparenza ed efficienza: più valore alla nostra sanità

Intervengono: Orazio Schillaci (Ministro della Salute), Marcello Gemmato (Sottosegretario di Stato al Ministero della Salute), Francesco Acquaroli (Presidente della Regione Marche), Antonio Decaro (Parlamentare europeo e neo eletto Presidente della Regione Puglia), Massimiliano Fedriga (Presidente della Regione Friuli-Venezia Giulia e Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome), Roberto Occhiuto (Presidente della Regione Calabria), Francesco Rocca (Presidente della Regione Lazio)

Introduce: Franco Zaffini (Senatore FdI e Presidente della Commissione Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)

Modera: Maria Antonietta Spadorcia (Giornalista)

Ore 11:00 – Sala Rosario Livatino

La sfida della riduzione dei costi dell’energia tra sostenibilità e sviluppo

Intervengono: Gilberto Pichetto Fratin (Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica), Flavio Cattaneo (Amministratore Delegato di Enel), Gian Piero Joime (Professore di Economia dell’ambiente e del territorio), Emanuele Orsini (Presidente di Confindustria), Agostino Scornajenchi (Amministratore Delegato di SNAM), Vinicio Mosè Vigilante (Amministratore Delegato di GSE)

Introduce: Mauro Rotelli (Deputato FdI, Presidente Commissione Ambiente, territorio e lavori pubblici)

Modera: Roberto Sommella (Direttore di MF-Milano Finanza)

Ore 12:00 – Sala Rosario Livatino

Rivoluzione e sussidiarietà per il welfare

Intervengono: Alessandra Locatelli (Ministro per le Disabilità), Maria Teresa Bellucci (Viceministro del Lavoro e delle Politiche sociali), Giulio Tremonti (Deputato FdI, Presidente Commissione Affari esteri e comunitari), Cardinale Matteo Maria Zuppi (Presidente della CEI), Nico Acampora (Fondatore di PizzAut), Oscar Bianchi (Presidente di AVIS), Barbara Rosina (Presidente dell’Ordine nazionale degli assistenti sociali)

Introduce: Lorenzo Malagola (Deputato FdI e Segretario Commissione Lavoro pubblico e privato)

Modera: Monica Setta (Giornalista)

Ore 12:00 – Sala Giustizia giusta

Lotta ai trafficanti, frontiere più sicure

Intervengono: Matteo Piantedosi (Ministro dell’Interno), Magnus Brunner (Commissario europeo per gli Affari interni e la migrazione), Athanasios Plevris (Ministro delle Migrazioni e dell’Asilo della Grecia), Sara Kelany (Deputata FdI, Responsabile Dipartimento Immigrazione)

Introduce: Alessandro Ciriani (Parlamentare europeo FdI)

Modera: Gabriele Barberis (Giornalista)

Ore 14:00 – Sala Rosario Livatino

Piero Cipollone (Membro del Comitato esecutivo della Banca centrale europea) intervistato da Camilla Conti (Giornalista)

Ore 14:30 – Sala Rosario Livatino

Tutelare la vita: sicurezza stradale, infrastrutture, tecnologie, educazione.

Intervengono: Antonio Iannone (Sottosegretario di Stato Ministero Infrastrutture e Trasporti), Paola e Stefano Lamma, Graziella Viviano (genitori di Leonardo Lamma ed Elena Aubry, giovani vittime della strada), Giuseppe Pecoraro (Presidente ANAS Spa Gruppo FS) Alessandra Zinno (Direttore “Educazione Stradale, Mobilità e Turismo” Automobile Club d’Italia), Domenico Crocco (Primo delegato e Segretario generale PIARC Italia Associazione Mondiale della Strada), Alfredo Boenzi (Segretario Nazionale UNASCA Unione Nazionale Autoscuole e Studi Consulenza Automobilistica), Giuseppe Di Lelio (Atleta paralimpico delle Federazioni Italiane Canottaggio e Canoa), Santo Puccia (Dirigente Superiore della Polizia di Stato, Direttore del Servizio Polizia Stradale), Mons. Andrea Manto (Presidente Fondazione UT VITAM HABEANT)

Introduce: Gaetana Russo (Deputata FdI)

Modera: Adriana Elena (Ingegnere, esperta di mobilità e sicurezza stradale)

Durante l’evento saranno messi a disposizione da ACI Italia due apparecchi di simulazione di guida in stato di ebbrezza

Ore 15:00 – Sala Giustizia giusta

Quando lo sport diventa comunità: il ruolo degli oratori nella formazione dei giovani

Intervengono: Andrea Abodi (Ministro per lo sport e i giovani), Gianluigi Buffon (Capo delegazione della Nazionale italiana di calcio), Don Franco Finocchio (Cappellano olimpico), Carlotta Gilli (Nuotatrice olimpica)

Introduce: Matteo Rosso (Deputato FdI, Responsabile Dipartimento Sanità) Modera: Giusy Meloni (Giornalista)

Ore 16:00 – Sala Giustizia giusta

La stagione delle riforme

Maria Elisabetta Alberti Casellati (Ministro per le Riforme istituzionali e la semplificazione normativa), Roberto Calderoli (Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie), Paolo Zangrillo (Ministro per la Pubblica amministrazione), Fabio Rampelli (Vicepresidente Camera dei deputati), Matteo Renzi (Senatore e Presidente Italia Viva)

Introduce: Alessandro Urzì (Deputato FdI, Capogruppo Commissione Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

Modera: Bruno Vespa (Giornalista)

Ore 17:00 – Sala Giustizia giusta

Giuseppe Conte intervistato da Tommaso Cerno

Introduce: Augusta Montaruli (Vicecapogruppo FdI Camera dei deputati)

Ore 17:00 – Sala Rosario Livatino

Borghi italiani: il cuore del turismo che non conosce stagioni

Intervengono: Daniela Santanché (Ministro del Turismo), Beppe Convertini (scrittore), Ubaldo Fusco (Vicepresidente Faita – turismo all’aria aperta), Ivana Jelinic (Amministratore delegato di Enit), Emanuele Pepa (Sindaco di Recanati), Fiorello Primi (Presidente di “I Borghi più belli d’Italia”), Valentina Reino (Responsabile relazioni istituzionali di Airbnb), Ricky Tognazzi (attore e regista)

Introduce: Gianluca Caramanna (Deputato FdI, Responsabile Dipartimento Turismo)

Modera: Francesco Giorgino (Direttore dell’Ufficio Studi Rai)

Ore 18:00 – Sala Giustizia giusta

La cucina italiana patrimonio dell’umanità

Intervengono: Nico Gronchi (Presidente Confesercenti), Paolo Mascarino (Presidente Federalimentare), Luigi Scordamaglia (Amministratore delegato di Filiera Italia), Lino Enrico Stoppani (Presidente della FIPE e Vicepresidente Vicario di Confcommercio), Matteo Zoppas (Presidente Agenzia ICE)

Introduce: Gianmarco Mazzi (Sottosegretario di Stato al Ministero della Cultura)

Modera: Tinto – Nicola Prudente (Conduttore radio e TV)

Conclude: Francesco Lollobrigida (Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste)

Ore 18:00 – Sala Rosario Livatino

L’impegno dell’Italia per una pace giusta e duratura

Intervengono: Luca Ciriani (Ministro per i Rapporti con il Parlamento), Edmondo Cirielli (Viceministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale), Carlo Calenda (Senatore e Segretario di Azione), Ettore Licheri (Senatore M5S)

Introduce: Paola Chiesa (Deputata FdI, Capogruppo Commissione Difesa) Modera: Stefania Battistini (Giornalista)

Ore 19:00 – Sala Rosario Livatino

Oltre il Green Deal: il futuro dell’industria europea

Intervengono: Adolfo Urso (Ministro delle Imprese e del Made in Italy), Carlo Fidanza (Capo Delegazione FdI al Parlamento europeo), Angelo Bonelli (Deputato AVS), Emma Marcegaglia (Presidente e Amministratrice delegata di Marcegaglia Investments), Dolors Montserrat (Segretario Generale PPE)

Introduce: Fausta Bergamotto (Sottosegretario di Stato al Ministero delle Imprese e del Made in Italy)

Modera: Luciano Fontana (Direttore de Il Corriere della Sera)

Ore 19:00 – Sala Giustizia giusta

Ignazio La Russa intervistato da Enrico Mentana

Introduce: Raffaele Speranzon (Vicecapogruppo Vicario FdI Senato della Repubblica)

Ore 20:00 – Sala Giustizia giusta

Premio Atreju a Ferdinando De Giorgi (Commissario tecnico della Nazionale maschile italiana di pallavolo) e Anna Danesi (Capitano della Nazionale femminile di pallavolo)

Modera: Paolo Petrecca (Direttore Rai Sport)

Ore 20:00 – Sala Rosario Livatino

Presentazione del libro “Le querce non fanno limoni” di Chiara Francini

Introduce: Paolo Marcheschi (Senatore FdI, Responsabile Dipartimento Sport)

Modera: Luigi Mascheroni (Giornalista e critico letterario)

Ore 20:30 – Sala Giustizia giusta

Presentazione del libro “Il nuovo Medio Oriente. Il declino della Mezzaluna Sciita” di Giovan Battista Brunori

Intervengono: Giovanni Donzelli (Deputato FdI, Responsabile Dipartimento Organizzazione), Italo Bocchino (Direttore editoriale de Il Secolo d’Italia), Tiziana Ferrario (Giornalista), Andrea Margelletti (Presidente del Ce.S.I. – Centro Studi Internazionali), Claudio Velardi (Direttore de Il Riformista)

Introduce: Michele Barcaiuolo (Senatore FdI, Capogruppo Commissione Affari esteri e difesa)

Modera: Matteo Carnieletto (Giornalista)

Ore 21:30 – Sala Giustizia giusta

Chi soffia sul fuoco dell’odio politico? A difesa della libertà di pensiero

Intervengono: Francesco Filini (Deputato FdI, Responsabile Dipartimento Programma), Daniele Capezzone (Direttore editoriale de Il Tempo), Ilaria D’Amico (Giornalista), Francesco Giubilei (Direttore scientifico della Fondazione Alleanza Nazionale), Piero Sansonetti (Direttore de L’Unità), Francesco Storace (Giornalista)

Introduce: Stefano Cavedagna (Parlamentare europeo FdI)

Modera: Michel Dessì (Giornalista)