Atreju si commuove per Rom Braslavski, l’israeliano prigioniero di Hamas per 738 giorni: “La mia vita è distrutta “

La festa di FdI

Tanta gente, anche oggi, ad Atreju, nei viali di Castel Sant’Angelo, e momenti di vera commozione. Una standing ovation è stata tributata a Rom Braslavski, il 21enne israeliano rimasto per 738 giorni ostaggio di Hamas, intervistato da Maurizio Molinari sul palco della festa di FdI. Per questo evento è stata aperta la sala più grande della kermesse organizzata nei giardini di Castel Sant’Angelo, a Roma. Ad ascoltare Braslavski, accompagnato dal padre Ofir, circa trecento persone. In prima fila vari esponenti di FdI Arianna Meloni, Giovanni Donzelli, la ministra Eugenia Roccella, Lucio Malan, Andrea Delmastro, Sara Kelany e Antonio Giordano.

“Conosco rapiti che hanno perso la ragione, che non possono più parlare, chiedo a voi di continuare questo buon lavoro che fate per la giustizia e per la pace”, una cosa “di cui ero fautore” prima del 7 ottobre. “La mia vita è distrutta, il massacro del 7 ottobre non aveva una ragione giustificabile”, ha concluso ringraziando poi “la presidente Meloni per avermi invitato qui”.

Atreju si “scusa” con la Schlein e Conte “per avervi fatto litigare”

Ad Atreju prosegue il filone dell’ironia nei confronti delle opposizioni. “Scusate se vi abbiamo fatto litigare”, il messaggio su un cartellone con le foto di Elly Schlein e Giuseppe Conte, mostrato nella seconda giornata della festa di FdI durante la diretta de “L’Italia chiamò”, la radio dei gruppi parlamentari del partito, dai conduttori, i parlamentari Grazia Di Maggio ed Etelwardo Sigismondi, in compagnia della deputata Sara Kelany.