Atreju, la carica dei centomila: numeri record per la Festa di FdI. Donzelli: “Tanta gente comune…”

Il bilancio finale

I numeri di Atreju sono da record: 105 mila presenze, 144 ore di dibattiti fra le sale e la radio, con 743 interventi, mille volontari e 1.400 giornalisti accreditati da tutto il mondo. Sono le cifre dell’edizione 2025 di Atreju “Sei diventata forte”, che ha chiuso oggi i battenti ai giardini di Castel Sant’Angelo di Roma con l’intervento del Presidente del Consiglio Giorgia Meloni.

Atreju, un’edizione da record

“È l’edizione di Atreju più partecipata di sempre – sottolinea il responsabile organizzazione di Fratelli d’Italia, Giovanni Donzelli, – la nostra festa è cresciuta di pari passo con il successo di Giorgia Meloni e di Fratelli d’Italia. Politica, cultura, divertimento hanno fatto sì che il villaggio di Natale di Atreju fosse frequentato da militanti e simpatizzanti, ma molto più semplicemente da tanta gente comune. Un ringraziamento particolare va all’impagabile lavoro dei ragazzi di Gioventù nazionale, senza i quali questa festa non potrebbe esistere, e alle associazioni di volontariato che hanno animato il nostro mercatino solidale. Da domani ci metteremo al lavoro per iniziare ad organizzare l’edizione di Atreju del 2026”.

Sui social, dopo il suo intervento finale, Giorgia Meloni aveva sottolineato che “si chiude un’edizione “straordinaria di Atreju, la più partecipata di sempre”. “Giorni di confronto, idee, dibattiti e partecipazione vera, che hanno dimostrato ancora una volta quanto questo appuntamento sia vivo e capace di parlare alla Nazione. Un grazie sincero a tutti gli organizzatori e, in particolare, ai ragazzi di Gioventu’ nazionale: passione e impegno hanno reso possibile un evento che cresce ogni anno senza perdere la propria identita’. Atreju e’ questo: una comunita’ forte che cresce insieme. E anche quest’anno lo avete dimostrato”, aggiunge.

Pieno di “like” per il discorso della Meloni

Buca i social l’intervento del leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni ad Atreju. La pagina Facebook della premier ha pubblicato 6 post incassando 98 mila like, su un totale di 134 mila interazioni totali. I commenti positivi hanno superato di gran lunga quelli negativi: 6.712 contro 5.421. Sono i primi dati rilevati da Domenico Giordano, spin doctor e amministratore delegato dell’agenzia di comunicazione Arcadia. Sempre restando a Facebook i due reel pubblicati questa mattina hanno ottenuto 1.134.898 visualizzazioni. L’account Instagram, che ha pubblicato anche 6 post, ha incassato 177 mila interazioni e 171 mila like, con un aumento di 5.700 nuovi follower. Mentre i due reel hanno già ottenuto 1.255.000 visualizzazioni.