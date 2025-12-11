Atreju 2025: tra gli ospiti di oggi Nordio, Di Pietro, Fico e Raoul Bova. Il programma completo di giovedì 11 dicembre

Tutti gli ospiti

Prosegue la 26esima edizione della manifestazione Atreju “Sei diventata forte – L’Italia a testa alta”, organizzata da Fratelli d’Italia. Tra i momenti più attesi della kermesse allestita a Castel Sant’Angelo, alle ore 15 dibattito su politica e accademia con la ministra dell’Università Bernini; Nordio, Cassese, Di Pietro sulla separazione delle carriere; alle 16 panel su coesione e sviluppo con Foti, Sbarra, Fico; panel contro le droghe, con Mantovano; alle 17 intervista a Fitto; alle 18 Arianna Meloni al panel ‘Deep fake web reputation e odio social’; Cingolani (ad di Leonardo) al panel ‘Progetti per lo spazio’; alle 19 Calderone, Bombarieri, Rizzo al panel ‘Meno tasse più lavoro’. Questo il programma completo della giornata odierna

Atreju 2025: programma di giovedì 11 dicembre

•Ore 15:00 – Sala Giustizia giusta

Una riforma a lungo attesa: la separazione delle carriere

Intervengono: Carlo Nordio (Ministro della Giustizia), Alberto Balboni (Senatore FdI, Presidente della Commissione Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell’Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione), Debora Serracchiani (Deputata PD e componente della Segreteria nazionale con delega alla giustizia), Silvia Albano (Presidente di Magistratura Democratica), Sabino Cassese (Giudice emerito della Corte Costituzionale e Professore emerito della Scuola Normale Superiore di Pisa), Antonio Di Pietro (Comitato Sì Separa – Fondazione Einaudi), Gaetano Azzariti (Professore ordinario di Diritto Costituzionale presso Università La Sapienza)

Introduce: Ciro Maschio (Deputato FdI e Presidente Commissione Giustizia)

Modera: Claudio Cerasa (Direttore de Il Foglio)

•Ore 15:00 – Sala Rosario Livatino

Alleanze per il sapere: politica e accademia in dialogo

Intervengono: Anna Maria Bernini (Ministro dell’Università e della Ricerca), Laura Ramaciotti (Rettrice dell’Università di Ferrara e Presidente della CRUI), Chiara Gemma (Parlamentare europea FdI, docente universitaria), Marta Schifone (Deputata FdI, Capogruppo Commissione Lavoro pubblico e privato), Alfredo D’Attorre (Componente della Segreteria Nazionale del PD con delega all’università), Massimo Miscusi (Responsabile dipartimento università FdI)

Introduce: Nicola D’Ambrosio (Presidente di Azione Universitaria)

Modera: Antonio Rapisarda (Direttore de Il Secolo d’Italia)

•Ore 16:00 – Sala Giustizia giusta

No alla droga: verso un futuro libero dalle dipendenze

Intervengono: Alfredo Mantovano (Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega alle politiche antidroga), Monica Maggioni (Giornalista), Giulio Maira (Direttore dell’Istituto di Neurochirurgia del Policlinico Gemelli e membro del comitato nazionale di Biosicurezza biotecnologia e scienze della vita), Vincenzo Schettini (Divulgatore scientifico e youtuber)

Introduce: Carolina Varchi (Deputata FdI, Capogruppo Commissione Giustizia)

Modera: Salvo Sottile (Giornalista)

•Ore 16:00 – Sala Rosario Livatino

La coesione come volano di sviluppo

Intervengono: Tommaso Foti (Ministro per gli Affari europei, le Politiche di coesione e il PNRR), Luigi Sbarra (Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega per il Sud), Antonella Sberna (Vicepresidente del Parlamento Europeo), Roberto Fico (Presidente della Regione Campania), Marco Marsilio (Presidente della Regione Abruzzo)

Introduce: Guido Castelli (Senatore FdI, Commissario Straordinario Ricostruzione Sisma 2016)

Modera: Mimmo Mazza (Direttore de La Gazzetta del Mezzogiorno)

•Ore 17:00 – Sala Sala Rosario Livatino

Raffaele Fitto intervistato da Roberto Inciocchi

•Ore 17:00 – Sala Giustizia giusta

La libertà di stampa in Italia

Maurizio Belpietro e Peter Gomez

Introduce: Filippo Melchiorre (Senatore FdI, Vicepresidente Commissione Finanze)

•Ore 18:00 – Sala Giustizia giusta

“Non con la mia faccia”. Deep fake, web reputation e odio social

Intervengono: Arianna Meloni (Responsabile FdI Segreteria politica e adesioni), Francesca Barra (Giornalista e scrittrice), Laura Bononcini (Direttrice delle Relazioni istituzionali di Meta per il Sud Europa e Israele), Raoul Bova (Attore), Valerio De Gioia (Magistrato), Fabio Ferrari (Attore).

Introduce: Salvatore Deidda (Deputato FdI e Presidente della Commissione Trasporti, poste e telecomunicazioni)

Modera: Paola Ferazzoli (Giornalista)

•Ore 18:00 – Sala Rosario Livatino

Un’Italia stellare: progetti e prospettive per lo spazio

Intervengono: Vittorio Baraldi (Divulgatore scientifico e content creator), Roberto Cingolani (Amministratore Delegato e Direttore Generale Leonardo S.p.A.), Mariangela Dejana (Responsabile relazioni pubbliche e rapporti governativi ed istituzionali D-Orbit), Amalia Ercoli Finzi (Ingegnere aerospaziale, professoressa emerita del Politecnico di Milano), Walter Villadei (Astronauta, pilota colonnello dell’Aeronautica Militare Italiana), Luciano Violante (Presidente di Multiversity), David Avino (CEO di Argotec)

Modera: Flavia Giacobbe (Direttore responsabile Rivista Formiche)

Introduce: Andrea Mascaretti (Deputato FdI)

•Ore 19:00 – Sala Giustizia giusta

Meno tasse, più occupazione, più sviluppo: come il sostegno alle imprese ha rafforzato l’Italia

Intervengono: Marina Calderone (Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali), Paola De Micheli (Deputata PD), Pierpaolo Bombardieri (Segretario generale della UIL), Francesco Paolo Capone (Segretario Generale UGL), Daniela Fumarola (Segretario Generale CISL), Marco Rizzo (Coordinatore di Democrazia Sovrana Popolare)

Introduce: Walter Rizzetto (Deputato FdI, Presidente Commissione Lavoro pubblico e privato

Modera: Pietro Senaldi (Condirettore di Libero)

•Ore 19:00 – Sala Rosario Livatino

I nuovi mezzi di pagamento tra euro digitale e criptovalute

Intervengono: Luca Boiardi (Fondatore di The Crypto Gateway), Carlo Alberto Carnevale Maffè (Docente di Strategia aziendale presso l’Università Bocconi), Antonello Cugusi (CEO & Co-Founder at Coinbar S.p.a.), Giovanni Tria (già Ministro dell’Economia e delle Finanze)

Introduce: Marcello Coppo (Deputato FdI)

Modera: Andrea Bignami (Giornalista)

•Ore 20:00 – Sala Giustizia giusta

Premio Atreju a Giorgia Mosca – @6voltemamma (Content creator e scrittrice)

Interviene: Maddalena Morgante (Deputata FdI, Responsabile Dipartimento Famiglia e Valori non negoziabili)

Modera: Francesca Russo (Conduttrice tv)

•Ore 20:00 – Sala Rosario Livatino

Premio Atreju a Il Mondo di Leo

Ritirano il premio: Emanuela Cavazzini (CEO & Executive Producer Brand-Cross), Eleonora Vittoni (Co-ideatrice del progetto)

Introduce: Imma Vietri (Deputata FdI, Capogruppo Commissione Affari sociali) Modera: Adriano Monti Buzzetti Colella (Giornalista e scrittore)

•Ore 20:00 – Caffè letterario

Presentazione del libro “La gaia incoscienza” di Guerino Nuccio Bovalino

Intervengono: Emanuele Merlino (Scrittore), Sebastiano Caputo (Giornalista)

Introduce: Giulia Cosenza (Senatrice FdI, Vicepresidente Commissione Cultura)

Modera: Giovanni Marinetti (Giornalista)

•Ore 20:30 – Sala Giustizia giusta

Presentazione del libro “Come il tralcio alla vite. La sfida di rimanere in cammino con Dio” di Nicoletta Romanoff

Intervengono: Marcello Pera (Senatore FdI, Presidente della Commissione per la biblioteca e per l’archivio storico del Senato), Maria Rachele Ruiu (Board di ProVita&famiglia)

•Ore 20:30 – Sala Rosario Livatino

Presentazione del libro “Non ci avete fatto niente” di Tina Montinaro

Interviene: Emanuele Prisco (Sottosegretario di Stato al Ministero dell’Interno)

Introduce: Raoul Russo (Senatore FdI, Componente Commissione parlamentare d’inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere)

Modera: Michele De Feudis (Giornalista)

•Ore 21:00 – Sala Giustizia giusta

La forza che cambia le università

Assemblea di Azione Universitaria

Coordina: Francesco Armone (Vicepresidente di Azione Universitaria)

Nella foto ANSA, Roberto Fico, Arianna Meloni, Raoul Bova