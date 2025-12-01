Anche il commissario europeo Brunner sta con Giorgia Meloni: sui migranti ha un approccio pragmatico

Doccia fredda a sinistra

Il referente per gli Affari interni dell'Ue rivolge parole di stima alla premier. Kelany di FdI: grande riconoscimento per l'Italia

Mentre in Italia c’è chi dall’opposizione prova in tutti i modi a gettare discredito e dubbi sul lavoro del governo italiano sui grandi temi che l’Europa si trova a dover affrontare, sul fronte internazionale il lavoro di Giorgia Meloni continua a raccogliere riconoscimenti e meriti, portando anche sulle sue posizioni diversi Paesi. Al coro di politici, leader, osservatori e alti rappresentanti istituzionali, che nel tempo hanno riservato alla premier attestati di stima si aggiunge il Commissario Europeo agli Affari interni e Migrazione, Magnus Brunner.

Sul tema migrazione cambiamento complessivo nella Politica Ue

In una intervista al Corriere della sera, interpellato sui numeri dell’immigrazione e sul cambio di atteggiamento da parte dell’Europa negli ultimi tempi, Brunnes spiega che “C’è un cambiamento complessivo nella politica migratoria. Durante la crisi siriana l’Europa si è assunta molte responsabilità ma il problema era che non avevamo un sistema funzionante. Non avevamo il controllo. Il cambiamento nella politica migratoria punta a riavere il controllo. C’erano alcuni pezzi mancanti nel Patto, che abbiamo colmato con il regolamento sui rimpatri, il concetto di Paese Terzo Sicuro e la lista europea dei Paesi di origine sicuri”.

Meloni ha un approccio pragmatico

Al giornalista che gli chiede se si stia imponendo la linea di Giorgia Meloni, il Commissario risponde che la presidente del Consiglio italiano “ha un approccio molto pragmatico: vuole regole ferme e su questo sono totalmente d’accordo. Dobbiamo essere equi ma anche dobbiamo trovare soluzioni innovative per far funzionare l’intero sistema. Il Consiglio si è spostato su queste posizioni, e anche noi lo abbiamo fatto. Altri Paesi, come la Gran Bretagna, stanno andando nella nostra stessa direzione».

Kelany: una ulteriore doccia fredda per la sinistra

Le parole del Commissario europeo austriaco non sono passate in osservate. A sottolinearle ci ha pensato la responsabile immigrazione di Fratelli d’Italia, Sara Kelany che ha detto: “Il Commissario europeo agli Affari Interni e alla Migrazione, Magnus Brunner dice che sull’immigrazione il Consiglio, la Commissione Ue e Paesi come il Regno Unito si sono spostati sulle posizioni di Giorgia Meloni: approccio pragmatico, necessità di regole ferme, equità e soluzioni innovative, come l’accordo Italia-Albania. È un riconoscimento per il nostro Presidente del Consiglio e un’ulteriore doccia fredda per la sinistra che per ragioni ideologiche critiche e ostacoli i procedimenti di questo per fermare l’immigrazione illegale sostenendo che siano. contrari al diritto Ue. Smettano di prendere in giro gli italiani e prendano atto che la strategia di buon senso messa in campo dal Governo Meloni per contrastare l’immigrazione irregolare non solo è totalmente in linea con il quadro normativo dell’Ue, ma è un modello per l’Europa”.