Ambrogini d’oro, il trionfo del poliziotto-eroe Di Martino. Stupida provocazione da sinistra: t-shirt per Ramy

Le onorificenze di Milano

Tutti in piedi e un lunghissimo applauso al Teatro Dal Verme di Milano, dove questa mattina sono stati consegnati gli Ambrogini d’Oro, per Christian Di Martino, il poliziotto accoltellato nel maggio del 2024 alla stazione Lambrate di Milano. “Sopravvissuto a gravissime lesioni e a un complesso intervento chirurgico, affronta con determinazione un lungo percorso di recupero che, a distanza di un anno, lo riporta in servizio nella nostra città”, è stato ricordato nelle motivazioni che hanno portato il Consiglio comunale di Milano a premiare “per il mirabile coraggio dimostrato” l’agente. Al termine della cerimonia, il vice ispettore si è detto “emozionatissimo, soprattutto perché” il riconoscimento è arrivato “nella città in cui lavoro, dove ho dato il massimo per i cittadini e per cui faccio il mio dovere. È stato meraviglioso e molto emozionante”.

Ambrogini d’Oro, il premio al carabiniere, la sceneggiata della sinistra

Un riconoscimento è stato assegnato anche al Nucleo radiomobile dei Comando provinciale carabinieri di Milano , “prima risposta dello Stato di fronte alle necessità di aiuto e ascolto in un momento di pericolo”, si legge nelle motivazioni, il nucleo coinvolto nella morte del rapinatore rom Ramy. E qui che è arrivata l’nica nota stonata della cerimonia, la provocazione del capogruppo dei Verdi al Comune di Milano Tommaso Gorini, che fa parte della commissione che decide a chi assegnare gli Ambrogini d’oro: ha indossato sul palco della cerimonia delle civiche benemerenze una maglietta con il volto di Ramy, il ragazzo del quartiere Corvetto che è morto in seguito ad un inseguimento da parte dei carabinieri. Sulla maglietta anche la scritta ‘Ramy Vive’. Come a fare da contraltare alle onorifricenze date ai carabinieri, da sinistra “accusati” di aver determinato la morte di Ramy.

Quella di Di Martino è una delle 14 Medaglie d’oro al valore civile, consegnate anche all’applauditissimo maratoneta nato in Marocco e cresciuto nelle case popolari di Ponte Lambro Iliass Aouani, ai giornalisti Enrico Mentana e Fabio Tamburini, direttori rispettivamente del Tg La7 e del Sole 24 Ore, agli imprenditori Carlo Crocco e Alessandro Del Bono, alla produttrice discografica Mimma Guastoni, al ceo di Publicis Groupe Italia Roberto Leonelli, al professore di Diritto tributario Guglielmo Maisto, l’avvocato che assiste le persone sorde Alessandro Maniaci, i medici Vincenzo Cimino, Paola Martinoni e Claudio Russo, la storica dirigente dell’istituto Frisi Iris Amelia Scaccabarozzi Tarter e infine Leonardo Visco Gilardi, segretario generale dell’Associazione ex deportati dei campi nazisti (Aned). La grande medaglia d’oro, massima benemerenza, è stata assegnata al Fai – Fondo Ambiente Italiano.