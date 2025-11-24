Yes, I know my…Elly: Schlein cita Pino Daniele a Napoli, ma dimentica le canzoni che (forse) le avrebbe dedicato

Nun me scuccià

La segretaria nazionale del Pd canta "Quanno chiove", ma sarebbero ben altri i testi del grande artista partenopeo adatti a lei

“Quanno chiove”, capolavoro, fra i tanti, di Pino Daniele, diventa motivo di citazione a Napoli di Elly Schlein. Azzeccato a prima vista il ritornello, “Tanto l’aria s’adda cagnà” della canzone che il grande artista partenopeo dedicò alla futura moglie. Ma sono diverse le frasi che, “il nero a metà” probabilmente avrebbe riservato ad Elly.

“Nun me scuccià”

Sicuramente, “Nun me scuccià”, altro brano straordinario. “Cerca di stare almeno un’ora senza parlà, nun me scuccia chiù, tanto more pure tu”, recita il pezzo che Daniele dedicherebbe ad Elly, parafrasando una presenza pressante.

T’aggia vede…

E poi “T’aggia vede morta” (ovviamente lunga vita ad Elly). “pe’ tutt’e’ notte ,c’aggio passato cull’uocchie apierte

t’aggio cercato pe’ dint’ ‘o lietto”.

Yes, i know my..Elly

Ma forse il pezzo principale di Pino Daniele, uno di quelli che rivoluzionò la musica italiana, calzerebbe a pennello ad Elly. Yes, i know my way, ovviamente.

“Ma nun’ è addò m’aie purtato tu, Yes I know my way, Mo’ nun me futte cchiù, Mo’ nun me futte cchiù, Tu vaje de ritto e i’ resto a pere, Va tu va, tant’io sbareo”. “Siente fa’ accussì Nun dà retta a nisciuno, Fatte ‘e fatte tuoie”.

Voglio o mare…

E poi l’elenco è infinito, tra i capolavori melodici e le ironie. Voglio o mare, ad esempio, sembra chiudersi con la surreale autoreferenzialità di madame Pd: ” E per sognare (Palazzo Chigi) poi qualcosa arriverà”.

Baccalà

Baccalà è una canzone poco nota di Pino ma carica di ironia. “Tu si’ tutto scemo nunn’ o vide addò’ miette e’ piere

e puozze jettà’ o’ veleno nunn’ o vvì ca te faje fa’. Tu si’ tutto scemo cride ancora ‘o sissantotto o ssaje c’ ‘a musica è ‘na botta quando arriva adda sparà. Ma que pasa chico, yo ablo con tigo e dimelo que pasa

Tu si’ tutto scemo fa’ passà’ primm’ ‘a signora te vo’ ‘mparà’ l’educazione”.

Je…so pazzo

Il successo iniziale di Daniele non si presterebbe ad Elly. “Je so pazzo” è un inno alla libertà e all’autodeterminazione. Ma quel finale, cara Elly, quel finale, che tentazione…