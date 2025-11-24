Edicola SOSTIENICI

Urne aperte dalle 7 in Campania, Puglia e Veneto. Forte astensionismo, si vota oggi fino alle 15

Politica - di Redazione - 24 Novembre 2025 alle 07:55

Urne aperte, dalle ore 7, per le elezioni regionali in Campania, Puglia e Veneto. Si vota oggi fino alle ore 15. I cittadini sono chiamati ad eleggere il presidente della giunta e il consiglio regionale.

e’ in netto calo il dato dell’affluenza al voto nelle tre regioni italiane dove si vota per eleggere il nuovo presidente della giunta e il nuovo consiglio. Secondo i dati di Eligendo, rispetto a 5 anni fa, la percentuale di affluenza degli aventi diritto, alle 23 di ieri sera, è di appena il 31,96% contro il 41,53% del dato del 2020 alla stessa ora. Quasi dieci punti in meno. La percentuale più alta nel Veneto: 33,88% contro il 46,13% del 2020. Segue la Campania con il 32,07% contro il 38,91% di cinque anni fa. Ultima la Puglia con il 29,45 % contro il 39,88% del dato precedente.

Edmondo Cirielli (nella foto, al seggio di Cava de’ Tirreni) e Roberto Fico, sono andati entrambi a votare domenica. Oggi in Campania è allerta meteo e tutto fa pensare che la percentuale di astenuti non calerà, anzi potrebbe aumentare. Alle 15 si chiuderanno i seggi e alle 15.01 sarà possibile rendere noti gli exit poll con le rilevazioni che daranno un quadro sul possibile esito della tornata elettorale.

