Uccide la moglie ottantunenne a Varese: arrestato. Due anni fa nella stessa strada c’era stato un altro omicidio

Femminicidio

Nella stessa strada il 2023 Andrea Rossin uccise i suoi due figlioletti prima di togliersi la vita

Una donna di 81 anni è stata trovata morta nella sua abitazione di via Pezza a Mesenzana, in provincia di Varese colpita con diversi fendenti da arma da taglio questo pomeriggio. Quando il personale del 118 è arrivato sul posto per l’anziana non c’era più niente da fare. A dare l’allarme sarebbero stati i vicini che hanno visto gridare davanti all’abitazione il marito, che è stato fermato dai carabinieri della compagnia di Luino. Sarebbe stato lui ad aggredire la moglie uccidendola prima di uscire di casa gridando. L’uomo è stato accompagnato in caserma a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Due anni fa un duplice omicidio nella stessa via

Nella stessa via in cui si trova l’abitazione in cui è stata uccisa a coltellate una donna di 81 anni nel 2023 c’è stato un altro delitto. Andrea Rossin, nel marzo 2023, ha ucciso a coltellate i due figli Giada e Alessio, di 13 e 7 anni, prima di togliersi la vita. L’area, dopo il ritrovamento della donna morta in casa, è stata isolata e gli inquirenti stanno eseguendo tutti gli accertamenti del caso.

Si cerca il movente

Gli investigatori stanno interrogando l’uomo per capire le ragioni del gesto. Non è dato sapere se c’erano tensioni nella coppia o altre ragioni di contrasto. L’omicidio ha scosso nuovamente la comunità varesina dopo quanto accaduto due anni fa.

L’assassino potrebbe ottenere subito i domiciliari

L’uomo che ha ucciso la moglie a Varese potrebbe ottenere subito il beneficio degli arresti domiciliari, in casa o in una comunità. Il fatto che abbia 80 anni lo rende incompatibile con la detenzione in carcere che, secondo la giurisprudenza, è giustificata solo in presenza di reati di mafia. Toccherà agli investigatori capire se si è trattato di un omicidio premeditato o, come sembra dalle prime ipotesi, di un atto di impeto e istintivo. E per questo gli accertamenti sono ancora in corso.