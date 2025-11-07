Sventato un attentato all’ambasciatore israeliano in Messico: i funzionari americani accusano l’Iran del complotto

Tutti gli elementi

Secondo il Times of Israel, i delegati della Repubblica islamica all'Onu hanno evitato di commentare la vicenda. Secondo i funzionari americani, la cospirazione è stata architettata dalla forza Quds

Gli Usa hanno accusato l’Iran di aver pianificato l’assassinio dell’ambasciatore israeliano in Messico, Einat Kranz-Neiger. Si tratta di un attentato che, secondo fonti statunitensi e israeliane, è stato sventato l’estate scorsa dai servizi di sicurezza messicani. Per i funzionari americani, citati da Axios, l’evento rappresenta “un’ulteriore prova dell’ampia rete operativa iraniana all’estero”, che mirerebbe a colpire obiettivi israeliani e americani anche in America Latina. Le fonti hanno spiegato che il piano sarebbe stato organizzato dall’Unità 11000 della forza Quds, appartenente Guardiani della rivoluzione iraniani. Stiamo parlando dello stesso reparto che, negli ultimi mesi, avrebbe provato a compiere attacchi contro obiettivi ebraici e israeliani in Australia ed Europa.

Sventato l’attentato all’ambasciatore israeliano in Messico: cosa dicono le fonti informate

Il complotto contro l’ambasciatore israeliano in Messico, avviato alla fine del 2024, sarebbe stato guidato da un agente della Forza Quds che per diversi anni avrebbe operato tra l’ambasciata iraniana in Venezuela e vari Paesi latino-americani. “Il complotto è stato contenuto e non rappresenta una minaccia attuale”, ha specificato una fonte informata, che ha parlato a condizione di anonimato. Nel frattempo il portavoce del ministero degli Esteri israeliano, Oren Marmorstein, ha ringraziato le autorità messicane per aver sventato la congiura, aggiungendo che “l’intelligence e le forze di sicurezza israeliane continueranno a lavorare instancabilmente, in piena cooperazione con le agenzie di sicurezza di altri Paesi, per prevenire le minacce terroristiche dell’Iran e dei suoi proxy contro obiettivi israeliani ed ebraici nel mondo”. Secondo quanto riporta il Times of Israel, i delegati iraniani all’Onu hanno rifiutato di commentare la vicenda.