Sciopero o festa di piazza? I sindacati a Genova reclutano anche l’ex leader dei Pink Floyd Roger Waters

La protesta del 28 e del 29

Roger Waters, storico leader dei Pink Floyd, ha annunciato il proprio sostegno allo sciopero generale indetto dai sindacati di base per il 28 e 29 novembre, con manifestazioni a Genova e Roma. All’iniziativa parteciperanno anche Greta Thunberg, Thiago Avila e la relatrice speciale dell’Onu per i territori palestinesi occupati, Francesca Albanese. “Mi chiamo Roger Waters, sono un musicista – esordisce l’artista in un video diffuso ieri per promuovere l’evento – Tutti i miei fratelli dell’Usb, il sindacato dei portuali in Italia, quel giorno parteciperanno a uno sciopero generale. Grazie, fratelli miei”.

Nel messaggio, Waters ringrazia i portuali genovesi per l’impegno contro il traffico di armi e auspica “uno sciopero generale globale a sostegno dei nostri fratelli e sorelle in Palestina, per fermare il genocidio perpetrato dallo Stato di Israele”. “Il 28 novembre sarà il primo di molti scioperi generali in tutto il mondo”, aggiunge, “fino a quando ci uniremo per la pace e porteremo libertà e uguali diritti umani a tutti i nostri fratelli e sorelle”.

L’Unione Sindacale di Base, in una nota, ringrazia il cantante inglese. “Il 28 ed il 29 novembre saranno due grandi giornate di lotta per dire no al riarmo e no alla finanziaria di guerra del Governo: vogliamo un salario che parta da almeno duemila euro di paga base per tutte e tutti, riportare l’età della pensione a 62 anni, la garanzia del diritto alla casa ed ai servizi pubblici”, sottolinea l’Usb.