Scanzi fa il maestrino, ma anche la Berlinguer gli dà torto: ha ragione Donzelli. Scintille a “E’ sempre Cartabianca” (video)

Assunzioni in polizia

Puntata incandescente di “E’ sempre Cartabianca” su Rete4. A far “impazzire” Bianca Berlinguer nella puntata del 25 novembre sono stati Andrea Scanzi e Giovanni Donzelli, responsabile dell’organizzazione di FdI. Il primo, editorialista del Fatto, in versione maestrino so tutto io e grande accusatore; il secondo a respingere accuse e dati sbagliati propalati da Scanzi e precedentemente da Stefano Bonaccini.

Scontro tra Scanzi e Donzelli a “E’ sempre Cartabianca”

Ci sono stati vari fronti di “guerra” durante la puntata: uno di questi sono state le assunzioni fatte dal governo tra le forze di Polizia, rivendicate da Donzelli e confutate da Scanzi. “Il computo tra coloro che vanno in pensione e i nuovi assunti è in deficit”, proclama l’opinionista sminuendo l’azione di governo nel comparto Forze dell’ordine. “Non è vero, è un dato falso”, si arrabbia Donzelli che come ovvio è bene informato. “Se non è vero lo dirai, lo direte, sei un sensitivo”, la butta in caciara Scanzi. Interviene quindi la conduttrice Bianca Berlinguer che da giornalista vuole vedere i dati e – sorpresa- dà ragione a Donzelli. “Li ho chiesti i dati”, dice ai due ospiti. Poi, dopo la pubblicità arriva il momento della verità. Berlinguer è “costretta” a dare torto a Scanzi. L’incremento delle assunbzioni c’è stato.

Anche la Berlinguer dà ragione a Donzelli

“Intanto, Andrea, devo dare i dati sulla polizia”, dice rientrando dopo lo stop: “Sono leggermente in aumento…”, dà la “ferale” notizia a Scanzi. Donzelli perfeziona la notizia dando il dato chge Scanzi aveva negato: “Il saldo tra pensionati e nuovi assunti è di +4000”. Puntuale arriva la punzecchiatura di FdI che nella su pagina Fb rilancia il diverbio e commenta: “Scanzi parla senza sapere. E, puntuale, arriva l’ennesima figuraccia. Andrea, ma non ti stanchi mai?”. Ma i momenti di fibrillazione non sono finiti.