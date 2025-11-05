Il video
Sardone mette ko Scanzi e Berlinguer sul Ponte. “I comunisti non volevano neanche l’autostrada del Sole, lo diceva l’Unità…”
Con la pagina dell‘Unità sotto agli occhi, datata ottobre 1964, Silvia Sardone ieri sera ha messo in difficoltà prima Bianca Berlinguer poi Andrea Scanzi, nel corso di È sempre Cartabianca su Rete 4. L’europarlamentare ha difeso il progetto del Ponte sullo Stretto ironizzando sul fatto che sulle grandi opere i “no”, a prescindere, soprattutto da sinistra, siano sempre arrivati. “Nel 1964 ci fu l’inaugurazione dell’Autostrada del Sole, quella che collega Milano a Napoli, e un giornale, L’Unità, dedicava un’intera pagina a criticare l’opera, mettendo in dubbio l’utilità di quella arteria. Adesso va bene tutto ma dire che il Ponte sullo Stretto di Messina è inutile è come dire che l’Autostrada del Sole fosse inutile”. La Berlinguer ha provato a replicare: “Ma era il 1964…”, Scanzi è rimasto impietrito col suo proverbiale sorrisino.