Putin minaccia nuovi test nucleari dopo l’annuncio di Trump: la Russia continua a monitorare i Paesi europei e Nato

Una ripicca?

“La Russia dovrà rispondere in modo adeguato a test nucleari condotti dagli Stati Uniti o da altri Paesi”. A dirlo è stato il presidente russo Vladimir Putin in una riunione del Consiglio di sicurezza, ribadendo che “se gli Stati Uniti o altri Paesi, che fanno parte del Trattato di non proliferazione nucleare, avessero condotto i test, la Russia avrebbe dovuto adottare misure adeguate in risposta”. Le sue parole sono arrivate dopo l’ultimo annuncio di Donald Trump, che aveva dato istruzioni per riprendere i test sulle armi nucleari. Secondo l’inquilino della Casa Bianca, anche altri Paesi stavano facendo lo stesso.

Putin si prepara ai test nucleari dopo l’annuncio di Trump: la Russia monitora gli stati Nato vicini

Nel frattempo, come ha spiegato il segretario del Consiglio di sicurezza russo Sergei Shoigu, il Cremlino sta continuando a monitorare i nuovi stati membri della Nato in prossimità dei suoi confini. “Come potete vedere, l’Europa si sta armando in modo piuttosto attivo – ha proseguito – Vari eventi si stanno verificando al confine bielorusso. A volte viene chiuso, altre aperto. Lo stesso vale per le dichiarazioni di vari politici europei su Kaliningrad e il Mar Baltico”. E ancora: “Ci sono molti fattori diversi che naturalmente ci costringono a monitorare la situazione molto attentamente. L’emergere di due nuovi paesi membri della Nato ai nostri confini rappresenta anche una sfida piuttosto seria per noi”.

Il caso della Finlandia

Il 4 aprile 2023, la Finlandia è entrata a far parte della Nato, seguita dalla Svezia che ha consegnato la sua adesione il 7 marzo 2024. Successivamente, il ministro degli Esteri russo Sergej Lavrov ha annunciato che la Russia avrebbe schierato armi aggiuntive dopo l’adesione finlandese all’alleanza atlantica. Da quando Helsinki ha aderito alla Nato, sono aumentate le sue esercitazioni militari e gli addestramenti. A giugno, il Paese ha ospitato le manovre Nato “Atlantic Trident 25” con il coinvolgimento delle forze aeree statunitensi, britanniche e francesi.