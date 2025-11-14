Pienone per il Cirielli-day: “Liberiamo la Campania dalla cricca di potere. Cento euro in più alle pensioni minime”

Il comizio

Tanta gente, entusiasmo alle stelle. E’ stracolmo il Palapartenope a Napoli per la manifestazione del centrodestra a sostegno di Edmondo Cirielli, candidato alla presidenza della Regione Campania. Sventolano le bandiere dell’Italia e molte bandiere che richiamano i partiti della coalizione di centrodestra. All’esterno nessuna manifestazione a turbare l’evento che tra poco vedrò sul palco anche la premier Giorgia Meloni e gli altri leader del centrodestra. “Vogliamo liberare la Campania da una cricca di potere che ci ha messo in ginocchio”, ha tuonato dal palco il candidato del centrodestra alla Regione Campania. “Ringrazio i leader del centrodestra, le quattro liste e in maniera particolare i vicepremier Salvini e Tajani, Maurizio Lupi e la premier Giorgia Meloni. Li ringrazio perché aver messo un’alta carica del governo in questa campagna elettorale ha dimostrato che amano la Campania, ci tengono e ci mettono la faccia”, ha aggiunto Cirielli. “Il dramma più grande che vive la Campania è che centinaia di migliaia di giovani in questi anni hanno dovuto abbandonarla. Noi aumenteremo in maniera drastica l’occupazione, superando il 50%”, ha proseguito Cirielli. “Abbiamo il tasso più alto di disoccupazione e faremo in modo che nessuno debba più andare via, e che chi è andato via possa tornare nella sua terra”. Ed ancora.

“De Luca è il passato, sono dieci anni che ha governato la Regione Campania, quello che doveva fare lo ha fatto e verrà giudicato dai posteri. Ora la sfida è con il candidato Fico che guida il centrosinistra e che comunque, tramite il Pd, ha governato per tanti anni la Regione Campania e si assume la sua responsabilità per i disastri sulla sanità, sul lavoro, sulla sicurezza, sui trasporti pubblici, i disagi per i giovani e per i pensionati”. “La nostra coalizione può vincere perché ci sono molte persone che hanno votato centrosinistra e tante che non si collocano da nessuna parte che in passato magari non ci hanno sostenuto, ma che vogliono dare un voto di cambiamento, vogliono dare un voto di speranza alla nostra regione”, ha chiuso Cirielli.

Poi la promessa. “È arrivato il momento di dare un sostegno ai pensionati con le pensioni minime, dando un sostegno con almeno 100 euro al mese in più”.

La diretta del comizio dei leader a Napoli