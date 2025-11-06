Palpeggia al seno e cerca di baciare la presidente Sheinbaum: maniaco in azione in Messico (video)

L'uomo era ubriaco

“La mia riflessione è stata: se non sporgo denuncia allora quale messaggio invio a tutte le donne messicane?”. Così Claudia Sheinbaum ha annunciato di aver denunciato l’uomo che l’ha molestata, come mostra un video che sta circolando sui social. “Se questo può succedere alla presidente, cosa succederà a tutte le ragazze e donne del nostro Paese?”, ha continuato la presidente durante la sua quotidiana conferenza stampa.

Le molestie sessuali sulla presidente del Messico Sheinbaum

Nel video si vede l’uomo che si avvicina a Sheinbaum in una via del centro di Città del Messico e prima cerca di baciarla e poi di palpeggiarla, prima di essere allontanato dagli agenti di sicurezza. L’uomo è stato arrestato e identificato dalla polizia, e, secondo quanto detto da Sheinbaum, al momento dell’aggressione era “ubriaco” ed aveva già approcciato altre donne in quel modo.

“Dobbiamo dire un fermo no, lo spazio personale delle donne non deve essere violato” ha affermato ancora Sheinbaum sottolineando che la molestia sessuale da lei subita è considerata un crimine nella capitale, ma non in molte altre parti del Paese e neanche dalla legge federale. “Non voglio che questo sia un privilegio della presidente”, ha detto ancora, aggiungendo che chiederà agli organi competenti di fare in modo che tutte le donne possano denunciare come ha fatto lei e che queste denunce “vengano prese sul serio, senza scoraggiare le donne”