Onda anomala investe una scogliera a Tenerife: tre persone spazzate via. Il video della tragedia

Il maltempo in Spagna

Panico, gente in fuga, poi la tragedia: tre persone spazzate via dalla scogliera a causa di un’onda anomala che ha colpito il molo di Puerto de la Cruz, a Tenerife, travolgendo chi si trovava lungo la banchina. Nel video si vede l’acqua che si abbatte con forza, trascinando persone e oggetti nel giro di pochi secondi. Nonostante gli avvertimenti sul pericolo, diverse persone si erano avvicinate per osservare il mare agitato. L’improvvisa ondata, alta fino a quattro metri, ha provocato il caos. Bilancio finale: vittime e quindici persone rimaste ferite.

Onda anomala a Tenerife, il video