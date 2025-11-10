Nuova aggressione su un treno: immigrato nigeriano spezza un dito al controllore sulla tratta Lucca–Piazza al Serchio

Violenza a bordo

Un viaggio in treno sulla tratta Lucca–Piazza al Serchio si è trasformato in un episodio di violenza e caos. Un 28enne di nazionalità nigeriana, residente a Castelnuovo di Garfagnana (Lucca), è stato deferito alla Procura della Repubblica di Lucca con le accuse di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, oltre al rifiuto di fornire le proprie generalità, dopo aver aggredito un capotreno durante un controllo dei biglietti.

Il nigeriano trovato senza biglietto sul treno

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri di Borgo a Mozzano, il giovane viaggiava senza titolo di viaggio e, al momento della richiesta di identificazione, avrebbe reagito con estrema violenza, colpendo il controllore e provocandogli la frattura di un dito.

Approfittando della successiva fermata presso la stazione di Barga-Gallicano, in località Mologno, l’uomo è sceso dal convoglio tentando di far perdere le proprie tracce. Tuttavia, grazie alla pronta segnalazione di un militare del Reparto Carabinieri Biodiversità di Lucca, che si trovava a bordo del treno e ha fornito una dettagliata descrizione del fuggitivo alla centrale operativa, è stato possibile organizzare un rapido piano di ricerca. Le pattuglie dislocate tra l’Alta e la Media Valle del Serchio hanno avviato una caccia all’uomo conclusasi nel giro di poco tempo, quando i militari della Stazione di Borgo a Mozzano sono riusciti a bloccare e identificare il 28enne, ponendo fine alla fuga. Il capotreno, ferito alla mano, è stato medicato e giudicato guaribile in alcuni giorni. L’episodio ha suscitato forte preoccupazione tra il personale ferroviario e i passeggeri, riaccendendo il tema della sicurezza a bordo dei treni regionali.