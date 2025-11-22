Notte di guerriglia dei Pro-Pal a Bologna, 8 agenti feriti. Tutti contro Lepore: il sindaco è responsabile politico di queste violenze

Pro-Pal scatenati

Non ci sono fermati da parte delle Forze dell’ordine tra i manifestanti scesi in piazza stasera a Bologna per contestare la partita di basket Virtus Maccabi-Tel Aviv (per la cronaca, vinta dalle V nere). Ci sono però otto feriti tra le Forze dell’ordine impegnate in una guerriglia urbana in piccole strade del centro città, bersagliate con sanpietrini, fumogeni, bottiglie, lacrimogeni e raffiche di fuochi artificiali. Ci sono poi 15 persone che sono state identificate e la loro condotta è al vaglio della Digos. Del corteo che è arrivato ad avere 5.000 manifestanti, in serata è rimasto un piccolo gruppetto monitorato dalla Polizia tra via via venturini e via Righi vicino alla zona universitaria.

Bignami: dal sindaco di Bologna estremismo ideologico

“L’esasperazione e l’estremismo incendiario generato dal Pd e dal suo Sindaco, con la complicità di pro-Pal e teppisti, a Bologna sfocia nuovamente nell’intolleranza e nella violenza – commenta Galeazzo Bignami dopo la notte di guerriglia – aggredire le Forze dell’Ordine e costringere una città a blindarsi in casa per impedire lo svolgimento di un momento di sport dimostra il vero volto della sinistra italiana. Noi stiamo dalla parte dello sport, delle Forze dell’Ordine e di chi non ne può più di questo estremismo ideologico in cui è finita la sinistra con i suoi alleati”, conclude il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera dei deputati.

Cavedagna sui disordini a Bologna: “Il sindaco Lepore imbarazzante, dovrebbe dimettersi”

Sulla stessa falsariga l’eurodeputato di FdI-Ecr, Stefano Cavedagna, indicando i partecipanti alla notte di guerriglia: “Sigle tra le quali LÀBAS, CRASH, CUA, OSA e altre, tutte di sinistra, alcune delle quali ricevono spazi e finanziamenti dal Comune come Làbas che ha vicolo Bolognetti e Crash la ex centrale del latte, tutti immobili del Comune. Spazi e finanziamenti per fare questo? Non è più tollerabile tutto questo dopo mesi di cortei. Ora che in Medio Oriente si sta cercando la pace, solo a Bologna i centri sociali e Lepore, che tiene esposto un cartello contro Israele a Palazzo d’Accursio, continuano ad aizzare la violenza. Domani proverà a dire che lui lo ‘aveva detto’ ma la realtà è che la responsabilità politica è solo in capo alla Giunta di sinistra, alcuni suoi membri nei mesi scorsi erano anche dentro ai cortei. Un Sindaco così imbarazzante dovrebbe dimettersi domattina”, conclude l’eurodeputato di FdI.

La denuncia del Coisp: attacchi premeditati per colpire le forze dell’ordine

“Non è stata una semplice manifestazione ma un’azione preordinata alla violenza in occasione della partita Virtus-Maccabi”, attacca il sindacato di polizia Coisp. “È gravissimo che chi indossa una divisa venga costantemente messo in pericolo da gruppi che cercano deliberatamente lo scontro trasformando il centro di una città in un campo