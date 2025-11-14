Nigeriano distrugge oltre cento specchietti di auto in piena notte, senza motivo. Il video della vergogna

Potenza

Vandalismo, senza motivo, per il gusto di distruggere. Con l’accusa di aver danneggiato, la notte scorsa, numerose automobili nel centro storico e in altre vie semicentrali di Potenza, un cittadino nigeriano, di 25 anni, è stato denunciato dalla Polizia che lo ha fermato nei pressi di viale Marconi. Gli agenti della Questura sono intervenuti dopo le segnalazioni fatte da diversi cittadini del capoluogo lucano che hanno visto il giovane distruggere gli specchietti retrovisori delle auto in sosta. Sui social sono diventati virali i video in cui si vede il giovane danneggiare le vetture.