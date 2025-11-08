Negli Usa la coppia più longeva del mondo festeggia 83 anni di matrimonio. “Il segreto? Amarsi”

Lui 108 anni, lei 107

Si conobbero il 1941 e si sposarono l'anno successivo. Lui venne in guerra in Italia. Un record straordinario

Amarsi un po’ diceva il grande Lucio Battisti, non è difficile. E fa bene alla salute. Così una coppia americana di ultracentenari ha festeggiato il record mondiale di longevità: 83 anni di matrimonio. Vissuti indenni nonostante la guerra e tante tribolazioni.

“Il nostro segreto? Amarsi”

“Il segreto per un matrimonio duraturo? Più semplice di quanto si possa immaginare, secondo la coppia più longeva del mondo. “Amarsi”, hanno risposto Eleanor Gittens, 107 anni, e il marito Lyle, 108 anni, che si sono conosciuti a una partita di basket nel 1941 e sono sposati da 83 anni. Hanno conquistato il titolo dopo la morte, in ottobre, del brasiliano Manoel Angelim Dino,106 anni, che è stato sposato con Maria de Sousa da 85 anni. Eleonor e Lyle sono anche la coppia sposata più anziana del mondo, secondo quanto riportato dal Guardian che racconta la loro storia.

Il primo incontro e il matrimonio nel 1942

Del loro primo incontro, la moglie ha detto di ricordare solo lui, che giocava per lo storico College Balck di Atlanta Clark ed è stato perfino inserito nella Hall of Fame di basket. Il giorno del matrimonio Lyle, il 4 giugno 1942, raggiunse la sua sposa dopo un lungo viaggio a bordo di una carrozza riservata, per via della segregazione razziale ancora in vigore negli Stati Uniti.

Lui venne in Italia durante la seconda guerra mondiale

Poco dopo il matrimonio, con la seconda guerra mondiale che imperversava, il giovane fu spedito in Italia a combattere. Eleonor pensò che non lo avrebbe più rivisto. Era già incinta del primo dei loro tre figli e decise di trasferirsi a New York con la famiglia di lui. Ed è lì che restarono dopo la fine della guerra prima di trasferirsi a Miami per essere più vicini alla figlia Angela. Oggi festeggiano un traguardo straordinario di longevità. Merito della fortuna, ma anche dell’amore.