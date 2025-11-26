Mentana reagisce a una “bufala” grillina, figuraccia in diretta di Conte: “Nessuno ha mai detto che Putin sta crollando!”

Due giorni fa c’è stato un battibecco in diretta tra Giuseppe Conte ed Enrico Mentana su La7, nato da un confronto sulla guerra in Ucraina e sulla “narrazione” dei media e dei governi occidentali. Il tono è diventato polemico quando Conte ha accusato stampa e politica di aver venduto come credibile la vittoria militare ucraina e perfino un imminente cambio di regime a Mosca, cosa che Mentana ha contestato con decisione.​ Conte era in collegamento da Napoli durante uno speciale La7 sulle elezioni regionali e, rispondendo su Ucraina, ha ribadito che la guerra andava “congelata” già nel marzo 2022 con un negoziato, perché oggi ogni trattativa parte dallo “stato di fatto” sul campo, a suo dire più sfavorevole per Kiev.​ Da qui ha attaccato la linea dei governi europei e della comunicazione occidentale, sostenendo che si è insistito sulla vittoria militare ucraina, sul presunto crollo dell’economia russa e su una controffensiva risolutiva, definendo tutto ciò “propaganda inutile”.​

Il botta e risposta tra Mentana e Conte

Sentendo parlare di “imminente cambio di regime”, Mentana è intervenuto chiedendo secco: “Chi ha mai parlato di cambio di regime imminente?”.​ Conte ha replicato che erano proprio i titoli dei giornali italiani a suggerire questo scenario, aggiungendo in modo pungente: “Le farò avere un elenco, forse si è distratto…”. Mentana ha chiuso il botta e risposta ribattendo con tono fermo: “È il mio mestiere, lo so bene”, rivendicando la propria competenza e respingendo l’idea di essersi “distratto” sulla copertura mediatica della guerra.​ Dopo questo scambio, i toni si sono parzialmente abbassati anche grazie all’intervento di Paolo Mieli in studio, e la trasmissione è proseguita tornando più sui contenuti di politica estera che sullo scontro personale.​