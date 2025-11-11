Meloni sotterra Galimberti: “Per gli intellettuali di sinistra voi siete scemi: mi votate perché sono truccata bene” (video)

"Mi trucco da sola"

In un crescendo rossiniano la premier dal palco di Bari ha strapazzato gli intellettuali da salotto: "Dicono che voi mi votate perché mi truccano bene. Cioè, voi mi votate perché guardate un fotografia. Ma vi rendete conto?" Con queste "raffinate" teorie la sinistra si trova ai margini della vita politica

“Io mi trucco da sola”. “Ma vi rendete conto? E questi sono i filosofi… Cioè dicono che voi mi votate perché mi truccano bene. Cioè, voi mi votate perché guardate un fotografia”. Meloni in un passaggio godibilissimo dal palco di Bari ha avuto modo di attaccare la critica “superficiale” che da sinistra le muovono figure pure di un certo livello intellettuale che non hanno ritegno a fare affermazioni francamente deliranti. La premier in un passaggio molo critico quanto spassoso evidenzia una delle ultime critiche sul suo conto, evidenziandone il lato grottesco. Insomma, dice Meloni, la sinistra pensa che “siete scemi”.

Meloni irride il giudizio di Galimberti sul suo “make up”

Un video tutto da gustare. “Un filosofo l’altra sera in tv diceva che io vinco perché quelli che si occupano del mio makeup sono bravissimi. In pratica voi mi votate perché sono truccata bene”. Il riferimento è a Umberto Galimberti che, ospite qualche giorno fa da Corrado Augias a La Torre di Babele su La7, aveva detto: “C’è il vantaggio che quelli che curano l’aspetto fisico di Meloni sono bravissimi, gli fanno un make up perfetto. Lei è anche una grande attrice, è bravissima. E siccome noi siamo più attratti dagli attori che dai pensatori… Basta, ha ragione lei”. Insomma, gli italiani voterebbero Meloni più come attrice che come politica. Siamo alla frutta. La riflessione – chiamiamola così- ha fatto sobbalzare la premier che non ha esitato a dedicare un pensiero a tali vette di giudizio:

Meloni: “Ma vi rendete conto che superficialità?”

“Al netto del fatto che io mi trucco da sola e manco così bene, vi rendete conto di quanto sono superficiali le letture di questi intellettuali da salotto? Dicono che gli italiani votano guardando le fotografie e non i contenuti. Questi sono i filosofi, gli intellettuali, figuratevi gli altri…”. Sono esattamente queste brillanti teorie – gli italiani che mi votano sono stupidi, incolti- che hanno portato la sinistra ai margini della vita politica”.