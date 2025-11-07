Mamdani festeggia l’elezione a New York con il figlio di Soros: tra i suo finanziatori anche Jane Fonda e due miliardari

Gli amici del neoeletto

Zohrani Mamdani ha festeggiato la sua elezione a New York ballando sulle note hip-hop di “Empire state of mind”. Proprio lui che, in passato, ha avuto anche una sfortunata carriera da rapper con lo pseudonimo di Mr Cardamom. Sui social Alex Soros, figlio del finanziere ungherese miliardario George, ha pubblicato una foto con il nuovo sindaco della Grande mela. Suona un po’ come un ossimoro, visto che il programma della nuova amministrazione progressista prevede una tassazione più alta per i ricchi. Un elemento che, in questi giorni, ha fatto molto discutere. Tra gli altri personaggi vicini a Mamdani, e che prenderanno parte al nuovo esecutivo in municipio, spunta Lina Khan: un volto arcinoto tra le fila della sinistra americana. È stata lei a guidare la Federal trade commission quando Joe Biden era l’inquilino della Casa Bianca. Insomma, non una professionista qualunque.

Mamdani festeggia la vittoria con Alex Soros: due dei suoi finanziatori sono miliardari

Colpisce anche la generosità di due miliardari in particolare, che hanno finanziato la sua campagna generale con grande generosità. La prima, secondo Forbes, è Elizabeth Simons, figlia ed ereditiera del defunto investitore e matematico americano Jim Simons. La donna condivide un patrimonio di 32,5 miliardi di dollari con la matrigna e altri due fratelli. Per Mamdani ha staccato un assegno di 250mila dollari, dimostrando di credere nel “piano socialista”. Anche il cofondatore miliardario di GitHub, il 45enne Tom Preston-Werner, ha deciso di dare un contributo alla campagna del nuovo sindaco di New York. Ad aprile del 2025 ha inviato 220mila dollari al comitato d’azione politica che sosteneva la campagna elettorale di Zohran, intitolato “New Yorkers For Lower Costs” (Cittadini di New York per i prezzi bassi ndr).

Tra i sostenitori di Zohran c’è anche Jane Fonda: il supporto di Hollywood

Tra i sostenitori di Mamdani c’è anche la superstar di Hollywood Jane Fonda, che ha donato mille dollari alla sua campagna elettorale. Anche l’attrice newyorkese Cynthia Nixon, che ha sfidato Andrew Cuomo per il governatore di New York nel 2018, ha raccolto 5.000 dollari per il candidato marxista, sostenuto anche da Bernie Sanders.

Gli altri finanziatori importanti…

Sempre secondo Forbes, i fratelli Haroon e Idris Mokhtarzada, che hanno co-fondato la società di finanza personale RocketMoney con sede nel Maryland, hanno destinato rispettivamente 99mila e 90mila dollari alla campagna elettorale di Mamdani.