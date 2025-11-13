Macron saluta le persone per il Giorno dell’Armistizio, ma le strade sono semivuote e nessuno se lo fila (video)

Una sconfitta

La popolarità di Emmanuel Macron si sta dissolvendo con il passare del tempo. Lunedì, nella parata istituzionale dell’11 novembre, giorno in cui i francesi festeggiano l’armistizio della prima guerra mondiale avvenuto nel 1918, il presidente della Repubblica ha sfilato in corteo per le strade degli Champs-Elysées. Ma ad attenderlo non c’era nessuno, tanto che quando si è sporto dal finestrino per salutare con la mano, ha dovuto fare i conti con la quiete desolante che si parava davanti ai suoi occhi. Le poche persone che lo guardano andar via dalla commemorazione per i soldati, sembrano totalmente indifferenti al suo passaggio.

⚠️ MACRON DEVIENT FOU ⚠️ Hier après la cérémonie de commémorations du 11 novembre, Emmanuel Macron remonte une avenue des Champs-Elysées vidée de sa foule pour éviter les huées,. Macron tend la main par la fenêtre de sa voiture blindée pour saluer une foule fantôme, grisé qu’il… pic.twitter.com/ZeSyylGuZA — Jean MESSIHA (@JeanMessiha) November 12, 2025

Macron arriva alla parata dell’11 novembre ma non c’è nessuno ad attenderlo

Nonostante l’ultima debacle, Macron può sempre guardare il lato positivo: nessuno ha scelto di fischiarlo e di criticarlo per le sue scelte politiche. Stavolta niente odi per il “Giove” della politica francese, un soprannome che deriva dalla sua divinità romana preferita e dal famoso pianeta. Eppure, vista l’assenza delle persone alla parata, sembra quasi che il suo status sia retrocesso a quello di Plutone, ossia il pianeta nano situato nella Fascia di Kuiper. Non gli è rimasto che agitare la mano per farsi vedere, forse con il timore che il popolo possa dimenticarsi presto di lui.