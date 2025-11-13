Edicola SOSTIENICI

CERCA SUL SECOLO D'ITALIA

Macron saluta le persone per il Giorno dell’Armistizio, ma le strade sono semivuote e nessuno se lo fila (video)

Una sconfitta

Macron saluta le persone per il Giorno dell’Armistizio, ma le strade sono semivuote e nessuno se lo fila (video)

Esteri - di Mattia Bene - 13 Novembre 2025 alle 19:00

La popolarità di Emmanuel Macron si sta dissolvendo con il passare del tempo. Lunedì, nella parata istituzionale dell’11 novembre, giorno in cui i francesi festeggiano l’armistizio della prima guerra mondiale avvenuto nel 1918, il presidente della Repubblica ha sfilato in corteo per le strade degli Champs-Elysées. Ma ad attenderlo non c’era nessuno, tanto che quando si è sporto dal finestrino per salutare con la mano, ha dovuto fare i conti con la quiete desolante che si parava davanti ai suoi occhi. Le poche persone che lo guardano andar via dalla commemorazione per i soldati, sembrano totalmente indifferenti al suo passaggio.

Macron arriva alla parata dell’11 novembre ma non c’è nessuno ad attenderlo

Nonostante l’ultima debacle, Macron può sempre guardare il lato positivo: nessuno ha scelto di fischiarlo e di criticarlo per le sue scelte politiche. Stavolta niente odi per il “Giove” della politica francese, un soprannome che deriva dalla sua divinità romana preferita e dal famoso pianeta. Eppure, vista l’assenza delle persone alla parata, sembra quasi che il suo status sia retrocesso a quello di Plutone, ossia il pianeta nano situato nella Fascia di Kuiper. Non gli è rimasto che agitare la mano per farsi vedere, forse con il timore che il popolo possa dimenticarsi presto di lui.

Non ci sono commenti, inizia una discussione

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

di Mattia Bene - 13 Novembre 2025