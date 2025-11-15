Lollobrigida al fianco dei volontari del Banco Alimentare: “Da loro lavoro straordinario. Dal nostro governo 50 milioni per il terzo settore”

Misure strutturali

I volontari del Banco Alimentare “lavorano in maniera straordinaria. Ci confrontiamo dal primo momento nel quale mi sono insediato come ministro ed è stata una delle prime iniziative, quella della raccolta, che il Banco Alimentare organizza in modo anche simbolico, oltre che sostanziato dalla generosità di tante persone che fanno la spesa e danno una parte di quello che possono permettersi a loro perché lo possano consegnare a famiglie che non accedono, come tutti, a una sana e corretta alimentazione che per noi è un elemento fondamentale: è un’azione importantissima”. Così il ministro dell’Agricoltura, Francesco Lollobrigida, a margine della colletta alimentare realizzata dal Banco Alimentare in un supermercato di Roma.

“In parallelo ci sono anche a tante altre azioni che noi sosteniamo attivamente. Il nostro Governo ha stanziato in maniera strutturale 50 milioni l’anno che vengono dedicati al terzo settore perché possa operare per garantire a chi non può permettersi un’alimentazione corretta di avere generi alimentari di qualità. Questo è l’elemento che per noi è rilevante”.

“Accanto a questo ci sono tante altre iniziative che condividiamo con il ministero del Lavoro con fondi nazionali e fondi europei, per organizzare una capacità strutturale di garantire alle famiglie un sostegno. Abbiamo anche altre iniziative che il governo ha messo in campo, come la carta Dedicata a Te, 500 milioni che permettono a più di un milione di famiglie di avere circa un mese di spesa, a carico ovviamente della collettività, perché è un modo per dare una mano a chi, anche a causa dell’inflazione e del carovita, rischia di uscire dall’alimentazione di qualità. Questo è una penalizzazione che mette in difficoltà l’intero sistema. Noi dobbiamo garantire una corretta alimentazione, non solo un’alimentazione, come è normale per tutti. Oltre che un dato di generosità, c’è anche un altro elemento che impegna tutti noi e mi impegna come ministro dell’Agricoltura: garantire che le filiere più sostenibili, la qualità che il nostro sistema riesce ad esprimere, possa essere messa a disposizione di tutti. Questo è il lavoro che stiamo facendo e dei risultati importanti stanno arrivando”, ha concluso Lollobrigida.

(Italpress)