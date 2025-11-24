La furbata di Conte: senza più voti al Sud si prende due Regioni e mette all’angolo Elly Schlein

Centrosinistra a pezzi

Dopo la Sardegna i Cinquestelle incassano pure la Campania nonostante il crollo dei consensi. Il Pd arrendevole facilita la sopravvivenza di Giuseppi

“Giuseppi” non è fesso. Calma e gesso. Giuseppe Conte ha perso una marea di voti, proprio al Sud, laddove c’era la sua roccaforte elettorale, ma ha fregato due Regioni a Elly Schlein: la Sardegna, che poteva anche essere incerta, ma soprattutto la Campania, dove Roberto Fico non solo non ha portato un valore aggiunto ma probabilmente avrà pure fatto perdere qualche voto alla coalizione.

La tattica di Conte e l’albagia di Elly

In un anno e mezzo Conte ha strappato ben tre candidature alle Regionali: le due vinte e la Calabria, persa, con Pasquale Tridico. Schlein ha fatto le “dovute concessioni” in ragione dell’alleanza? Non esattamente. Perché, ad esempio, Avs, che nei sondaggi non è distante anni luce dai pentastellati e che in un’ottica di campo largo è altrettanto indispensabile, è rimasta a bocca asciutta. Stessa cosa per i riformisti di Matteo Renzi. Ma l’alterigia di Schlein le evita di fare qualsiasi, seria autoanalisi.

Un terzo delle Regioni ai 5S

Delle sei Regioni governate dal centrosinistra (Puglia, Campania, Sardegna, Toscana, Emilia Romagna e Val d’Aosta) due sono governate dai pentastellati. Un terzo. E se volessimo analizzare le altre 4, al netto dei valdostani che hanno uno Statuto speciale, due non sono certo espressione diretta della segretaria nazionale. Perché Eugenio Giani ha vinto in Toscana nonostante le resistenze di Elly a candidarlo e Antonio Decaro è uno dei suoi nemici interni principali.

Giuseppi vincerebbe le primarie di coalizione

L’ex presidente del Consiglio agisce come un abile doroteo. Si smarca dalla coalizione (ad esempio sulla patrimoniale) ma ottiene il massimo possibile. Coltiva il sogno mai nascosto, e abbastanza al limite dell’impossibile, di tornare a Palazzo Chigi. Erode consensi al mondo interno di Schlein al punto che l’ultimo sondaggio lo darebbe nettamente favorito in eventuali primarie di coalizione. Chiagn e fotte si direbbe nella terra dove oggi ha incasellato un’altra Regione. Ed Elly tace.