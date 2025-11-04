La Cina lancia le auto volanti elettriche: pronte nel 2026, costeranno 200mila euro e andranno a 300km all’ora

Il video

Un traguardo fondamentale nella commercializzazione dei trasporti di prossima generazione è stato raggiunto in Cina. Xpeng Aeroht, affiliate per le auto elettriche volanti del colosso automobilistico cinese XPENG, ha dato il via alla produzione di prova in quella che è definita la prima fabbrica intelligente al mondo per la produzione in serie di auto volanti.

Questi veicoli possono trasportare due passeggeri e hanno un’autonomia di volo che può arrivare a centinaia di chilometri, con velocità massime sui 300-360 km/h. Il costo previsto per la vendita sul mercato cinese e internazionale si aggira tra i 179.000 e i 280.000 dollari (circa 160.000-250.000 euro), a seconda della versione e delle caratteristiche, con consegne attese dal 2026 in poi.

L’impianto, situato nel distretto di Huangpu, a Guangzhou (capitale della provincia del Guangdong, nel sud della Cina), si estende su 120.000 metri quadrati e ha già visto uscire dalla linea di assemblaggio il primo aeromobile elettrico staccabile del veicolo modulare, denominato “Land Aircraft Carrier”.

Le auto violanti arrivano dalla Cina

La Land Aircraft Carrier rappresenta una soluzione di trasporto avanguardista, composta da due elementi: un veicolo di terra a sei ruote, chiamato “mothership” (nave madre), e un aeromobile elettrico a decollo e atterraggio verticale (eVTOL) staccabile. L’aeromobile eVTOL, in particolare, supporta sia la modalità di volo manuale che quella automatica, consentendo una pianificazione intelligente del percorso e il decollo e l’atterraggio con un solo tocco (one-touch). A terra, il veicolo stradale, lungo circa 5,5 metri, può essere guidato con una patente standard e parcheggiato in spazi regolari.

La nuova struttura è progettata per avere una capacità produttiva annuale di 10.000 moduli di aeromobili staccabili, con una capacità iniziale di 5.000 unità. Una volta operativa a pieno regime, la fabbrica sarà in grado di assemblare un aereo ogni 30 minuti, detenendo la più grande capacità produttiva per una struttura di questo genere a livello globale.

Prospettive commerciali e consegne imminenti

La reazione del mercato è stata immediata e positiva. Xpeng Aeroht ha già registrato ordini per quasi 5.000 auto volanti sin dal rilascio del prodotto. L’azienda ha confermato che la produzione di massa e le consegne ai clienti sono previste per il 2026, segnando il debutto di questo rivoluzionario veicolo nel panorama del trasporto personale.