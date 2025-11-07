Immigrato aggredisce una modella sul treno: era recidivo per violenze. E’ scattata l’espulsione

A Monza

La Polizia di Monza e della Brianza ha eseguito il provvedimento di collocamento presso il Cpr di Torino, adottato dal questore Monza della Brianza, nei confronti del cittadino straniero di 26 anni che nella serata del 3 novembre scorso aveva aggredito senza motivo una modella sul treno diretto ad Arcore, brasiliana di origini italiane aggredita tra le stazioni ferroviarie di Carnate-Usmate e Arcore, sulla linea Ponte San Pietro-Milano Garibaldi.

Lo straniero, già titolare di un permesso di soggiorno scaduto e non rinnovato, era già noto agli operatori per diversi reati di aggressione e danneggiamento. Di recente, poi, durante una sua permanenza a Palermo, aveva minacciato con un coltello una ragazza all’interno di un bar, motivo per cui il questore di Palermo aveva emesso nei suoi confronti il foglio di via obbligatorio per la durata di quattro anni.

L’uomo, nella mattinata di mercoledì 5, è stato riconosciuto nella stazione di Carnate dagli addetti alla security di Trenord, che hanno immediatamente allertato il personale della Polizia Ferroviaria di Monza. Gli operatori, dopo il fotosegnalamento al gabinetto di Polizia Scientifica della questura finalizzato ad accertare l’effettiva identità dello straniero, lo hanno accompagnato presso l’ufficio immigrazione. Accertata la sua condizione di irregolarità, il questore di Monza della Brianza ha adottato il provvedimento di collocamento al Cpr di Torino, grazie al posto messo a disposizione dalla Direzione centrale dell’immigrazione e della polizia delle frontiere del Dipartimento di Pubblica Sicurezza del ministero dell’Interno. Il cittadino sarà trattenuto per il tempo necessario all’organizzazione del viaggio per il rimpatrio nel Paese di origine.