Foti elenca i prossimi passi del governo: “Completeremo le riforme, no ai giochi di palazzo”

Il ministro fa il punto

“Completeremo le riforme, giustizia, premierato, legge elettorale”. Lo dichiara in un’intervista al Corriere della Sera il ministro agli Affari europei con delega sul Pnrr e i fondi di coesione, Tommaso Foti.

Dal referendum al premierato: i prossimi passi

“Il referendum – osserva l’esponente di FdI – mette gli italiani davanti a una scelta chiara: confermare una riforma per una giustizia più giusta che evita la proliferazione delle correnti in magistratura e garantisce una Alta corte, terza, che giudica il comportamento di chi esercita la funzione giurisdizionale, o no”. Sul premierato: “Al contrario di quanto si dice, non dà più potere a Meloni ma preserva il potere dei cittadini di scegliere da chi essere governati e garantisce stabilità: è di tutta evidenza quanto un governo stabile avvantaggi il Paese”.

“Non ci sarà un Renzi 2, la vendetta”

Per quanto riguarda la riforma della legge elettorale bisogna “evitare che il giorno dopo le elezioni non si determini alcun vincitore e gli elettori si sentano presi in giro da chi utilizza il loro voto per giochi di palazzo”. Ed ancora: “Non è una novità che si metta mano alla legge elettorale a fine legislatura. Del resto se noi stiamo lavorando a una riforma costituzionale che modifica l’ordinamento, che senso avrebbe avuto procedere prima senza poterne tenere conto? Evitiamo situazioni alla Renzi 2 la vendetta”.

Foti: “Ok alla ottava rata del Pnrr, sono 550mila progetti”

In conclusione, sui progetti del Pnrr, il ministro spiega: “Abbiamo appena avuto l’ok all’ottava rata. Parliamo di circa 550 mila progetti. Stiamo realizzando importanti finalità sociali, dai posti asilo agli studentati, stiamo aiutando le imprese a innovare, insomma stiamo realizzando gli obiettivi che la Commissione ci ha consegnato insieme a quelle risorse. Il Pnrr non è un programma di spesa ma di performance e di riforme. Lo sforzo dell’ultimo miglio – conclude Foti – certo è importante. Ma molto è stato fatto, ce la faremo”.