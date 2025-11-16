Filini: “È una manovra per il ceto medio e per i lavoratori. Il centrodestra sarà unito anche stavolta”

Il responsabile programma FdI

«La sinistra ha perso il contatto con la realtà se pensa che chi guadagna 2500 euro al mese in Italia sia ricco». A dirlo in un’intervista del Corriere della Sera, Francesco Filini, responsabile del Programma di Fratelli d’Italia. La misura bandiera di questa manovra? «Il taglio delle tasse ai lavoratori – spiega il deputato di FdI – Quest’anno per la prima volta lo applichiamo ai redditi fino a 50 mila euro. È il perno della manovra. Insieme ad altri interventi per rafforzare il potere d’acquisto e ridurre la pressione fiscale per il ceto medio».

«Ogni partito – prosegue Filini intervistato da Adriana Logroscino – ha una sua visione. Ma alla fine troveremo una soluzione: il centrodestra lo fa sempre. Il centrodestra si mostra unito davanti a tutte le scelte importanti. E il centrodestra che sostiene questo governo, lo è particolarmente. La nostra formula si basa su longevità e buon governo». A proposito dell’aumento delle tasse sugli affitti brevi spiega: «Quella non è una misura pensata per far cassa. Il potenziale incasso è relativo. Ma è necessaria per rendere meno difficoltoso per studenti e famiglie trovare una casa in affitto».

“La tassa agevolata sull’oro è una proposta di buon senso”

E sull’emendamento alla manovra per riaprire i termini del condono edilizio Filini chiarisce: «Non si tratta di un condono, ma della sanatoria, del 2003, della quale proponiamo di riaprire i termini. Una norma a fini di buon senso. Che pone rimedio a quel limbo in cui si trovano famiglie che, spesso per ritardi dovuti a giunte di sinistra, non possono sanare e le cui case rischiano di essere abbattute». Sulla tassa agevolata sull’oro per far riemergere depositi ora nascosti dice: «Un’altra proposta di buon senso. E può garantire delle entrate».