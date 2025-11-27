Figuraccia di Elodie: caccia un fan che fa scatti troppo “intimi”, ma era un fotografo che lavorava (video)

A Messina

La rabbia, la sfuriata, il tentativo di Elodie di far allontanare il fotografo, poi i calci nella pozzanghera sul palco per bagnarlo: credeva fosse un “guardone” che stava scattando troppo vicino per catturare zone intime, ma era un professionista di Messina che stava lavorando e che si è trovato sbattuto sui social come “molestatore” della cantante.

Durante il concerto di Elodie a Messina la cantante ha reagito con fermezza a una ripresa che ha giudicato eccessivamente ravvicinata durante la coreografica di Black Nirvana, uno dei numeri più spettacolari del tour, quando un uomo ha tirato fuori il telefono iniziando a filmare a pochi centimetri da lei. La reazione, che in video appare davvero iraconda.

Elodie e il fotografo che scattava da vicino

Il giorno dopo però il protagonista, Antonio Caffo, un fotoreporter accreditato per MessinaToday, ha raccontato la verità. “Sono stato additato, e non solo dai social, come un fan troppo invadente, invece ero entrato da fotoreporter accreditato per MessinaToday”, ha chiarito Caffo, svelando un retroscena che ha lasciato tutti a bocca aperta. Le accuse di “atteggiamento poco professionale” si sono scontrate con la sua versione: il giornalista ha assicurato di aver rispettato ogni regola. In un editoriale pubblicato il giorno successivo all’incidente, Caffo ha spiegato che la sua presenza era tutt’altro che casuale. Era lì, insieme a “una decina di colleghi”, per documentare i primi minuti dello show, come accordato con gli organizzatori: “Con una decina di colleghi abbiamo seguito i primi quattro brani dell’artista e poi via”, ha ribadito. Per lui, la reazione di Elodie è stata un semplice malinteso. Ma c’è rimasto male: stava solo lavorando…

Il video con la reazione della cantante