Diffusi in rete i filmati del pestaggio a Cicalone nella metro di Roma. Salvini: “Violenza grave e inaccettabile” (video)

La ferocia del branco

Sono stati diffusi in rete i video dell’aggressione a Simone Ruzzi, conosciuto su Youtube come Cicalone, nella metro Ottaviano a Roma. L’ex pugile, che da tempo denuncia gli scippi nelle stazioni e il degrado nelle città italiane, era stato preso di mira mentre stava facendo un documentario, Con lui c’era la sua videomaker Evelina che, come si vede dalle riprese, è rimasta visibilmente spaventata dopo aver registrato l’accaduto. Il branco si è accanito anche contro un agente della sicurezza metropolitana e alla fine si è defilato, secondo i video, quando sono sopraggiunti gli altri addetti. Cicalone è stato soccorso da un medico che si trovava nei paraggi, visto che aveva riportato diverse contusioni visibili soprattutto in volto. L’evento ha suscitato grande scalpore tra le fila del centrodestra e in particolare nel ministro dei Trasporti Matteo Salvini,c he sui social ha condannato il gesto ed espresso vicinanza a Cicalone.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Pensieri E Parole (@1pensierieparole)

Salvini: “Grave e inaccettabile l’aggressione a Cicalone”

Su Facebook, Matteo Salvini ha pubblicato il video dell’aggressione allo youtuber, allegando un suo comunicato sulla vicenda: “Immagini impressionanti della vile aggressione a Simone Cicalone nella metropolitana di Roma qualche giorno fa. Grave e inaccettabile: mi auguro che i responsabili vengano identificati e paghino quanto prima. Senza sconti”. A fargli eco è stato il consigliere capitolino di Fratelli d’Italia Federico Rocca: “Esprimo la mia solidarietà a Simone Cicalone per la brutale aggressione di cui è stato vittima e auspico che i responsabili vengano immediatamente individuati e arrestati”. Sulla questione si è fatto sentire anche il gruppo capitolino di Forza Italia, con una nota congiunta: “Esprimiamo solidarietà a Simone Ruzzi, meglio conosciuto come Cicalone, per il vile attacco di gruppo subito in zona Metro A Ottaviano. A lui va il nostro più sincero augurio di buona guarigione”.