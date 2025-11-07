Di cosa parlano gli italiani al bar? Calcio e politica sempre primi, ma tra gli argomenti più gettonati c’è anche qualche sorpresa

Lo studio

L'ora preferita è quella dell'aperitivo, perché ci sono più persone e ci si rilassa di più. Gli argomenti? Alcuni sono scontati, altri un po' meno. Certo è che il rito del bancone si conferma più di un'abitudine

Le proverbiali “chiacchiere da bar” sono diventate oggetto di una ricerca, che ha investigato gli argomenti preferiti dagli italiani durante una pausa che è apprezzata particolarmente proprio per l’idea di poter parlare in libertà. Ne emerge che, senza particolari sorprese, l’argomento preferito è lo sport, con il calcio in cima alla classifica. Subito sotto però si trovano la politica e gli eventi internazionali, che chiudono il podio. L’orario preferito per confrontarsi con amici, conoscenti e magari avventori sconosciuti è quello dell’aperitivo: c’è più tempo e si incontrano più persone.

Di cosa parlano gli italiani al bar?

A promuovere lo studio che scatta la fotografia degli italiani al bancone è stata l’azienda Sanbittèr. L’analisi è stata condotta attraverso una Swoa (Social Web Opinion Analysis) su un campione di 480 tra barman, gestori, proprietari di bar ed esperti del settore e attraverso un monitoraggio svolto su 1.200 persone (uomini e donne tra i 18 e i 55 anni). Il risultato è la conferma di qualcosa che, in fondo, già sapevamo: il bar non è solo un’abitudine, è un luogo di espressione. Il 57% degli italiani lo frequenta proprio per poter parlare liberamente, senza formalità né giudizi. Dopo le 18, il bar si anima: il 41% degli intervistati lo sceglie per la maggiore affluenza, mentre il 35% lo considera l’orario ideale per scambiare idee e opinioni.

Calcio e politica in cima alle “chiacchiere da bar”

Il calcio primeggia fra gli argomenti più discussi con il 52%, la politica lo tallona con il 49%, gli eventi internazionali arrivano al 46%. Al primo posto fuori dal podio c’è l’ambiente che, con il 44%, un po’ a sorpresa supera il cibo e l’alimentazione, che sono al 41%. Il lavoro si ferma al 37%, seguito dallo shopping al 35%, dal gossip al 33% e dagli altri sport al 29%. Chiude il cinema al 21%. Se i macro-temi sono chiari, è interessante notare chi popola queste conversazioni. I personaggi più dibattuti sono: gli influencer (41% del campione); il proprio capoufficio (36%); gli esponenti politici (29%); sportivi e divi di Hollywood (entrambi al 27% a parimerito).

Tutti pazzi per l’aperitivo

Ma quanto spesso ci si incontra? La frequenza è notevole: il 43% degli intervistati fa “tappa” al bar tra le 3 e le 4 volte al giorno (includendo colazione, pausa pranzo, pausa caffè e aperitivo), mentre il 31% si reca al bar una volta al giorno. Analizzando i momenti specifici di ritrovo: 4 su 10 italiani (41%) frequentano il bar nell’orario aperitivo; più di uno su 4 (26%) lo fa in pausa pranzo; uno su 5 (21%) sceglie l’orario della colazione.