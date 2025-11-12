Il Tg1 cresce e resta in cima al podio: è il telegiornale più visto. Rai leader nel panorama televisivo

I dati dell'Agcom

Il Tg1 delle 20 è il telegiornale più seguito dagli italiani con quasi 4 milioni e 600mila spettatori (+2,6%) seguito dal Tg5 (che ottiene oltre 3,5 milioni di telespettatori, con un calo del 7,1%). Seguono il TgR (2,2 milioni; -2,2%) e il Tg3 (1,7 milioni; -1,4%). In crescita Studio Aperto delle 18,30 (+13,1%), Tg4 delle 19 (+23,1%) e Tg La7 delle 20 (+7,6%). Il primo semestre del 2025 si chiude con una conferma: viale Mazzini si mantiene leader del panorama televisivo italiano, sia nel prime time sia nell’intera giornata. Il Tg1, diretto da Gianmarco Chiocci, si impone come il telegiornale più seguito, con performance in crescita rispetto all’anno precedente. Lo evidenzia l’Osservatorio dell’Agcom aggiornato al primo semestre 2025, che fotografa un settore in lieve flessione ma con punti di forza ben definiti. Seguono il Tg5 delle 20 (3,4 milioni; -7,1%), il TgR (2,2 milioni; -2,2%) e il Tg3 (1,7 milioni; -1,4%). In crescita Studio Aperto delle 18,30 (+13,1%), Tg4 delle 19 (+23,1%) e Tg La7 delle 20 (+7,6%).

Agcom: il Tg1 delle 20 è il più seguito dagli italiani

In un contesto di contrazione generale, Rai e Tg1 si confermano punti di riferimento per il pubblico televisivo italiano, mantenendo la leadership in ascolti e qualità dell’informazione. Nel giorno medio, gli ascolti televisivi registrano una contrazione rispetto al primo semestre del 2024: -2,3% nella fascia 20:30–22:30 e -2,04% sull’intera giornata. Il confronto con il 2021 è ancora più netto: -17,9% nel prime time (4,3 milioni di telespettatori in meno) e -16,6% sull’intero giorno (-1,7 milioni). Nonostante il calo, Rai si conferma al primo posto nel prime time con 7,7 milioni di telespettatori e una share del 38,9%, seguita da Mediaset con 6,8 milioni (34,7%). WB/Discovery si attesta a 1,7 milioni (-0,2%), Comcast/Sky a 1,5 milioni (+0,3%) e Cairo Communication/La7 a 1,2 milioni (+5,1%).

La Rai resta leader nel panorama televisivo nel prime time

Sull’intera giornata, Rai e Mediaset si equivalgono con 3,1 milioni di spettatori ciascuna, ma Rai mantiene la leadership in termini di share (37% contro 36,7%). Seguono Warner Bros. Discovery (758 mila; 9%), Comcast/Sky (621 mila; 7,4%) e La7 (397 mila; 4,7%), unico editore in crescita su base annua (+10%). Nel confronto con il primo semestre del 2021, tutti gli editori perdono pubblico: Rai (-865 mila; -21,8%), Mediaset (-385 mila; -11,1%), WB/Discovery (-41 mila; -5,1%), Comcast/Sky (-49 mila; -7,3%) e La7 (-32 mila; -7,6%). Analizzando i principali canali, nel prime time si registrano poco più di 14 milioni di telespettatori complessivi (-0,7% rispetto al 2024). Rai 1 guida con 4,8 milioni e una share del 24,5% (+1,2 punti percentuali). Crescono anche Italia 1 (1,2 milioni; 6,2%), La7 (1,2 milioni; 5,9%), Rete 4 (950 mila; 4,8%), Nove (625 mila; 3,2%) e TV8 (550 mila; 2,8%). In calo Rai 2 (862 mila; 4,4%) e Rai 3 (1,1 milioni; 5,5%), mentre Canale 5 perde 390 mila spettatori, fermandosi a 2,7 milioni (14% di share; -1,6 punti percentuali). Il Tg1 delle 13,30 è il telegiornale più seguito nella fascia centrale , con oltre 3,3 milioni di spettatori (+2,4%). Seguono il Tg5 delle 13 (2,7 milioni; -2,9%), il TgR delle 14 (2,1 milioni; -1,3%) e il Tg2 (1,4 milioni; -8,7%). In crescita Studio Aperto delle 12:25 (+3,1%), Tg4 delle 12:00 (+22%) e Tg La7 delle 13:30 (+19,1%).

Calo di tutti rispetto al primo semestre 2021m nella fascia serale contrazione generale

Rispetto al primo semestre del 2021, il tempo dedicato ai telegiornali nella fascia 12:00–14:30 si è ridotto del 20,3%. Il Tg1 perde il 18,9% del pubblico, il Tg2 il 28,1%, il Tg3 il 39,5% e il TgR il 29,5%. In calo anche Tg5 (-15%) e Studio Aperto (-27,7%), mentre Tg4 cresce del 15,3% e Tg La7 del 10,4%. Nella fascia serale, il tempo speso cala del 19,9% rispetto al 2021, con una contrazione generalizzata degli ascolti, ad eccezione del Tg La7, che guadagna 80 mila spettatori (+6,3%). I canali all news registrano cali su base annua, tranne Tgcom24 e Sky Tg24. Rai News 24 perde ma resta il più seguito al mattino.