Daniele De Rossi allenatore del Genoa: inizia la nuova sfida in panchina del “capitan futuro”

Calcio

Guadagnerà un milione netto più bonus e il contratto sarà rinnovato automaticamente in caso di salvezza dei grifoni

Daniele De Rossi è il nuovo allenatore del Genoa. Inizia una nuova avventura in panchina per “capitan futuro”, dopo la parentesi nella sua Roma. Il tecnico capitolino sta per firmare il contratto con la società genoana dopo l’esonero di Patrick Vieira.

Esordirà…dalla tribuna (è squalificato)

Il contratto di De Rossi è pronto, si stanno sistemando gli ultimi dettagli, ma è lui l’allenatore scelto per sostituire Vieira. Il Genoa si era preso qualche ora in più per prendere una decisione, De Rossi era la prima opzione. Daniele De Rossi preparerà il Genoa per la prossima partita contro la Fiorentina, tuttavia il nuovo allenatore rossoblù non potrà essere in panchina a causa della squalifica rimediata nella sua ultima gara con la Roma proprio al Ferraris contro il Genoa (partita finita 1-1 che portò poi al suo esonero).

Un fuoriclasse in campo e fuori

Nato nel 1983, cresciuto nelle giovanili della Roma, “Danielino” è stato uno die più forti centrocampisti del mondo. Vissuto sotto l’0mbra del capitano Francesco Totti, per un anno riuscì (dopo il ritiro del Pupone) a indossare la fascia ambita nella sua Roma. Campione del mondo il 2006, chiuse la carriera in Argentina, nel Boca Juniors, a 36 anni. Subentrato a Mourinho ad inizi 2024, portò la squadra in semifinale Europa League con un gioco spumeggiante e la scoperta di un grande portiere, Svilar.

Dal punto di vista economico, il contratto di De Rossi rappresenta un impegno importante ma sostenibile per le casse del Genoa. L’ex tecnico della Roma dovrebbe percepire un compenso intorno a 1 milione di euro netti fino a fine stagione, cifra che si traduce in un costo complessivo di circa 2,4 milioni lordi per il club. In caso di salvezza scatterà un bonus e il rinnovo automatico per la prossima stagione. Personaggio vero, leale, sincero, amato e rispettato anche fuori da Roma, De Rossi torna ad allenare oltre un anno dopo. Bentornato.