Dal bus al gozzo: spunta la barca di cittadinanza di Roberto Fico. FdI vuol sapere se l’ormeggio è abusivo, lui nega

Il caso

Ostentava viaggi via terra, nel traffico della Capitale, a bordo di bus. Ma si scopre oggi che da sempre preferisce il mare. Finché la barca (di Roberto Fico) va, lasciala andare. Ma non se è ormeggiata abusivamente. Oggi Fratelli d’Italia ha sollevato il caso sul natante che il candidato alla presidenza della Regione Campania avrebbe nella sua disponibilità, alla faccia del profilo da “cittadino medio” che ostenta nella sua attività politica da grillino. Una barca di lusso? No, secondo Fico, è un gozzo, ma sappiamo che il gozzo “luxury” è un grande classico dei ricconi che amano sfilare nei mari italiani d’estate. Sono quelli che rappresenta l’ex presidente della Camera, paladino del reddito di cittadinanza? Non esattamente…

La barca di cittadinanza di Fico, che nega illegalità

In una interrogazione parlamentare l’onorevole Sergio Rastrelli chiede lumi sull’ormeggio della barca di Fico, che secondo alcune fonti sarebbe in uno spazio dell’isolotto di Nisida, nel porto militare. Ormeggio abusivo o no? Lo dovrà chiarire il ministro della Difesa Guido Crosetto, in risposta al senatore di Fratelli d’Italia. Al Foglio il diretto interessato replica: “Non ho mai avuto una barca in un ormeggio abusivo e sequestrato, ci mancherebbe”, ma ammette: “Ho una barca? Qual è il problema?”. E dallo staff del 5 stelle esplicitano: “Si tratta di un gozzo usato”.

“Va fatta chiarezza sulla notizia che il candidato alla presidenza della regione Campania Roberto Fico avrebbe ormeggiato illegalmente una sua imbarcazione nel porto militare di Nisida. Per questo ho presentato un’interrogazione urgente al ministro della Difesa Guido Crosetto per sapere se sia conoscenza del diffuso fenomeno degli ormeggi illegali nel porto di Nisida e se non ritenga opportuno procedere con adeguate misure sanzionatorie”, scrive in una nota il senatore di Fratelli d’Italia, commissario cittadino di FdI a Napoli. “É inaccettabile che tra i protagonisti di tali illegalità ci sia proprio un rappresentante delle istituzioni che aspira a ruoli di governo, per questo sarebbe opportuno che Roberto Fico faccia chiarezza”, conclude.

Marco Cerreto, deputato di Fratelli d’Italia e capogruppo in Commissione Agricoltura, “quello che sta emergendo in questi giorni sull’imbarcazione cdi Fico è inquietante. Fa sorridere come per noi, i 5 stelle si siano sempre battuti per farci andare in bicicletta, coi mezzi pubblici o a piedi nel nome dell’ideologia green…”. Per la deputata campano di Fratelli d’Italia Imma Vietri l”interrogazione presentata dal senatore Sergio Rastrelli getta ombre su chi oggi si candida a guidare la Campania.