Crosetto smonta le fake news sul nuovo servizio militare: “Niente leva obbligatoria, da 3 anni ripeto che riguarderà solo i volontari”

Il ministro fa chiarezza

«Questo è il livello dell’informazione in Italia. Trovo ancor più grave che avvenga su rete pubblica, che fa solo ‘informazione’. Ad una domanda fattami a Parigi, a commento dell’introduzione di una leva volontaria in Francia ho risposto che era una soluzione simile a quella tedesca e che avrei chiesto al Parlamento, nell’ambito di una riforma più complessa e completa della Difesa, di rivedere il modello previsto dalla legge 244/2012, ragionando anche su una possibile riserva volontaria, da individuare attraverso una leva volontaria». Così, in un post su X, il ministro della Difesa Guido Crosetto, reagendo alla notizia diffusa dalla Rai che gli ha attribuito un piano per reintrodurre la leva obbligatoria nel nostro Paese.

Crosetto: mai parlato di leva obbligatoria

«Sono tre anni – prosegue il ministro della Difesa – che dico chiaramente che la scelta di avere forze armate professionali e non basate sulla leva obbligatoria è, per me, un percorso obbligato. Ma la verità non interessa a chi pensa che si possa fare informazione in modo annoiato e superficiale, senza nemmeno verificare temi così importanti. E parliamo di un’azienda pubblica – conclude Crosetto – che ha doveri di serietà e di verità ancora più stringenti».

Gasparri: il ministro conferma l’orientamento di tutta la maggioranza

Una linea coerente all’interno della maggioranza, come evidenzia il presidente dei senatori di Forza Italia, Maurizio Gasparri. «Ho avuto modo, come capita spesso, di confrontarmi con il ministro della Difesa, Crosetto, che ha confermato un logico orientamento del governo in materia di difesa. Viviamo in un’epoca complessa in cui i conflitti e gli impegni internazionali impongono una grande attenzione al tema della difesa e della sicurezza. Come lui ha detto molto chiaramente ieri e come ha sempre detto da tre anni a questa parte, non c’è nessuna ipotesi di ripristino della leva obbligatoria».

“Giusto un esame della situazione comparto sicurezza-difesa”

«Tuttavia – prosegue il capogruppo di Forza Italia in Senato – Crosetto intende portare ulteriormente all’attenzione del Parlamento il tema della difesa, che comprende la valutazione degli organici, della riserva, degli impegni interni ed internazionali, degli strumenti militari, ma anche come poter potenziare la nostra difesa, sia sotto il profilo delle risorse umane che delle risorse tecnologiche. In questo contesto sarà opportuno un esame complessivo della situazione del comparto sicurezza-difesa, per pensare non soltanto alle tecnologie o agli strumenti di difesa, ma anche alla valorizzazione della componente umana, per la difesa del nostro territorio e delle nostre città e per la sicurezza interna del nostro Paese».