Covid, Malan: “Con la commissione scoperti fatti enormi”. Kennedy Jr: “Con Trump mai più medici al servizio di Big-Pharma”

Convegno al Senato

“Con non poca difficoltà siamo riusciti ad istituire una commissione bicamerale d’inchiesta sulla gestione dell’emergenza Covid, che ha uno spazio mediatico inversamente proporzionale rispetto all’importanza di ciò che stiamo scoprendo”. Lucio Malan, presidente dei senatori di Fratelli d’Italia, venerdì ha introdotto così la conferenza “L’esperienza statunitense della pandemia Covid 19 e le conclusioni bipartisan del congresso Usa: un esempio da seguire?”, organizzata nella sala dell’Istituto di Santa Maria in Aquiro presso il Senato. All’evento hanno partecipato, tra gli altri, il ministro della Salute statunitense Robert Kennedy jr e il medico di fama internazionale Robert W. Malone.

Malan: “La scienza progredisce con il confronto, non con le etichette”

Malan ha evidenziato che, grazie al lavoro della Commissione, è stato possibile scoprire “che milioni di mascherine venivano comprate a prezzi molto più alti di quelli facilmente trovabili sul mercato; che flussi di denaro per consulenze su questi acquisti venivano indirizzati a società nate da poco; che il Cts anziché dare consigli al Governo recepiva input politici da parte del Governo; che le terapie usate non tenevano conto degli studi scientifici”. Il presidente dei senatori di Fratelli d’Italia ha, poi, concluso: “C’è bisogno di persone che non abbiano paura di dire queste cose. Del resto la scienza progredisce con il confronto, non con le etichette da affibbiare a chi la pensa diversamente”.

Kennedy: “Il medico pensi al benessere del paziente e non a quello di Big-Pharma”

E da questo punto di vista l’esperienza degli Stati Uniti è importante. Soprattutto alla luce della svolta impressa dall’amministrazione Trump che ha posto fine all’era del duo Biden-Fauci. Il ministro della Salute statunitense Robert Kennedy jr, intervenuto al convegno con un videomessaggio, ha raccontato la realtà del sistema sanitario americano nel periodo pandemico. Rivelando che “gli ospedali venivano pagati per riportare i tassi di vaccinazione del personale”; e che quei dati venivano inviati alle autorità nazionali che le rendevano pubbliche su internet “per mettere in imbarazzo qualsiasi ospedale che si rifiutasse di diventare esecutore dei mandati vaccinali federali”.

E poi ha aggiunto: “Oggi sono orgoglioso di annunciare che abbiamo eliminato quella politica, abrogando una pericolosa disposizione dell’era Biden contenuta nella regola sui pagamenti per i ricoveri del CMS (Centers for Medicare & Medicaid Services ndr)”. E ancora: “Ciò che stiamo scoprendo è allarmante: i medici vengono pagati per vaccinare, non per valutare. Sono spinti a seguire il denaro, non la scienza. Abbiamo recentemente scoperto che a più di 36.000 medici sono stati modificati i rimborsi Medicare in base ai tassi di vaccinazione infantile. Questo non è medicina. È coercizione. È immorale. E non ha posto in una democrazia costituzionale o in un sistema che afferma di proteggere i bambini”. Kennedy ritiene che le scelte di un qualsiasi medico debbano basarsi unicamente sul benessere del paziente e mai sugli aspetti economici di una data cura o sulle imposizioni di un dato governo. L’unica direttrice da seguire è il giuramento di Ippocrate. “È di questo che tratta questo cambiamento di politica — ed è solo l’inizio”, ha concluso Kennedy.

Covid, Malone: “Deluso dai giudici che hanno perseguitato i medici dissidenti”

Nel corso del convegno Robert W. Malone, medico biochimico membro dell’Acip, il comitato consultivo sulle pratiche di immunizzazione degli Usa, ha parlato a lungo della tecnologia Rmna di cui è uno dei più grandi studiosi al mondo. Malone ha spiegato che è stata resa molto più sintetica e dannosa quando è stata usata per i vaccini e ha procurato vari effetti indesiderati come la neuropatia e le miocarditi. “Abbiamo bisogno di autorità che non facciano gli interessi delle case farmaceutiche. Dobbiamo concentrare più sugli individui e sulla salute generale”, ha detto. Spiegando, inoltre, che è quanto mai necessario porre un freno alla consuetudine delle cosiddette “porte girevoli” che inducono molti medici a lavorare per le case farmaceutiche. Ma non solo.

Malone ha spiegato che le corti americane hanno avallato questa politica che è andata a scapito dei camici bianchi che non la condividevano. “Sono molto deluso dalla magistratura di tutto il mondo e sono molto deluso dalla leadership religiosa per il suo fallimento nel fornire una guida morale. E ci siamo ritrovati con un numero molto ridotto di medici dissidenti che hanno messo a rischio le loro carriere per contrastare le narrazioni ufficialmente approvate su questi diversi prodotti. Sono stati vilipesi, censurati, privati delle loro piattaforme, hanno perso le loro licenze”, ha detto Malone. E ancora: “I tribunali degli Stati Uniti, a mio avviso, hanno trovato conveniente citare precedenti giuridici storici di oltre un secolo fa, secondo i quali il governo ha il diritto di imporre quarantene o altre misure in caso di epidemia dichiarata”, ha rivelato lo scienziato americano secondo cui “tali precedenti sono stati citati per giustificare le azioni intraprese durante il Covid”. Malone non ha dubbi: “I tribunali, sembra, hanno trovato molto comodo evitare di prendere posizione su questo tema”.