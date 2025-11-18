Cirielli asfalta Fico nel confronto tv: “Un assessorato per i giovani, no al reddito di cittadinanza”

Verso il voto: il confronto

L'esponente di FdI ricorda al pentastellato i disastri lasciati da De Luca e le contraddizioni politiche nel centrosinistra

Una vittoria netta. Per ko tecnico. Il confronto su Sky Tv tra Edmondo Cirielli e Roberto Fico verso le regionali di domenica e lunedì prossimi in Campania, vede decisamente trionfare il candidato di centrodestra.

I temi del confronto

Cirielli ha attaccato il suo competitor sul tema principale della sua campagna elettorale e cioè il reddito di cittadinanza. “Creeremo un assessorato per i giovani- ha detto il viceministro degli esteri- che rifiutano questa forma di assistenzialismo”. Fico ha ribattuto dicendo che, “il reddito è una scelta necessaria contro un lavoro mal pagato”. Poi la polemica sull’autonomia differenziata, refrain di un meridionalismo pentastellato alquanto scolorito.

“Dietro di te c’è De Luca”

Il candidato del centrodestra ha sferrato il colpo decisivo nei confronti di Roberto Fico: “E’ chiaro che dietro di te c’è Vincenzo De Luca”, ha detto Cirielli, aggiungendo che, “l’accordo tra De Luca, il Pd e Fico è un mero accordo di potere“.

L’ex presidente della Camera ha polemizzato sull’idea del condono edilizio, ritenuta una sorta di iniziativa elettoralistica. Ma Cirielli è stato pronto a intervenire, ribadendo che innanzitutto si tratta di una misura e di una legge nazionale e che, naturalmente, non potrà riguardare gli edifici e le zone a rischio sismico.

“Abbiamo un livello di disoccupazione altissimo e una sanità in ginocchio: questo è il risultato di dieci anni di governo regionale”, ha poi aggiunto ancora Edmondo Cirielli.

Fair play e temi locali

Lo scontro televisivo è stato comunque all’insegna del fair play e del rispetto reciproco. Strette di mano prima e dopo tra i due contendenti.

Fico ha evidenziato ripetutamente la questione del reddito di cittadinanza. Cirielli ha voluto sottolineare che, “la partita delle regionali riguarda la Campania, non il governo nazionale, cosi com’è accaduto in tutte le altre Regioni”.

Fico in difficoltà

L’ex presidente della Camera dei deputati è apparso in forte difficoltà. La rimonta di Cirielli è un dato di fatto, confermato anche dal dibattito odierno. Finirà sul filo di lana.