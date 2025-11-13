Choc a Trieste, madre uccide il figlio di 9 anni tagliandogli la gola, poi tenta di usare il coltello contro se stessa

Tragedia in famiglia

Una terribile tragedia ha scosso la comunità di Muggia, in provincia di Trieste. Una donna di 55 anni, di origine ucraina, è stata arrestata con l’accusa di aver ucciso il figlio di nove anni all’interno della loro abitazione nel centro cittadino. Il corpo del piccolo è stato trovato mercoledì sera con un profondo taglio alla gola, presumibilmente inferto con un coltello da cucina, arma che la madre avrebbe poi tentato di usare anche contro sé stessa procurandosi delle ferite.

L’allarme è stato lanciato dal padre del bambino, separato dalla donna, che non riusciva a mettersi in contatto con lei. Gli inquirenti al lavoro sul tragico caso sono alle prese con una situazione familiare complessa: la 55enne era nota ai servizi sociali, era seguita dal Centro di salute mentale e il contesto familiare e personale della donna era sotto il monitoraggio del tribunale competente. Le indagini della Squadra mobile sono in corso per fare piena luce sui dettagli di questo drammatico omicidio-suicidio tentato.

Una vicenda scioccante, quella che ha registrato il suo tragico epilogo con la morte violenta del piccolo che frequentava il quarto anno della scuola elementare slovena di Muggia, e che ha profondamente scosso la comunità locale. Per il contesto, appunto: dalle prime informazioni emerge che la situazione della 55enne era già attenzionata. La donna era in cura presso il Centro di salute mentale, e il nucleo familiare era seguito dai servizi sociali e monitorato dall’autorità giudiziaria locale. E poi per la terribile degenerazione di una situazione che lo stesso sindaco di Muggia, Paolo Polidori, ha descritto come difficile, ma non apertamente critica.

Ora, le indagini di polizia sono in corso per fare piena luce su tutti gli aspetti della vicenda. A partire dalla dinamica del delitto, anche questa agghiacciante nella sua efferatezza e disperazione. La terribile scoperta è avvenuta dopo che il padre del bambino, il quale non abita in zona, ha allertato le forze dell’ordine poiché non riusciva a comunicare con l’ex moglie.

Ma al loro arrivo sul posto gli agenti della Squadra mobile non hanno potuto far altro che constatare il decesso del piccolo. E se per lui ormai non c’era più nulla da fare, per la donna, che in un atto autolesionistico avrebbe tentato di togliersi la vita, ferendosi superficialmente al collo, e riportando una lesione a un tendine, gli agenti sono potuti intervenire. Ora, il proseguo di questa terribile vicenda che la cronaca rilancia, spetta alle indagini. (Nel riquadro della foto il palazzo nel centro di Muggia dove abitavano madre e figlio).