Capezzone dal 1 dicembre alla guida del Tempo. L’annuncio pop sui social con il gatto Zorro: “Apprendiamo che…”

È ufficiale dal primo dicembre Tommaso Cerno sarà il nuovo direttore responsabile de Il Giornale, mentre Daniele Capezzone assumerà la direzione de Il Tempo. Ne dà notizia Giampaolo Angelucci, presidente di Editoria Italia, come riporta l‘AdnKronos. Ma c’è una notizia nella notizia. L’irrituale modo, versione pop, con cui Capezzone dà l’annuncio dai suoi canali social, ringraziando gli editori della fiducia e augurando in bocca al lupo all’amico Tommaso. Niente di austero. La penna politicamente scorretta di Libero, di cui è direttore editoriale, commentatore dei talk show politici sulle reti Mediaset, si fa aiutare dal suo gatto Zorro per annunciare la promozione alla direzione del quotidiano di piazza Colonna. Capezzone si finge sorpreso e scrive “in viaggio con Zorro apprendiamo che…“, a corredo del post la foto del suo gatto con gli occhi gialli sgranati e il ritaglio dell’Adnkronos che dà la notizia. “Grazie di cuore agli Editori per la loro fiducia. Un abbraccio ai colleghi e ai lettori di Libero, splendidi gli uni e gli altri. In bocca al lupo all’amico Tommaso Cerno e anche a me . Dal primo dicembre: Il Tempo”

In una nota pubblicata da Adnkronos il presidente di Editoria Italia annuncia l’avvicendamento alla guida dei quotidiani del gruppo e ringrazia l’uscente Alessandro Sallusti. “Classe 1975, giornalista e scrittore, «Cerno – si legge – ha diretto negli ultimi due anni Il Tempo, rilanciandone l’identità e rafforzandone il profilo nel panorama dell’informazione nazionale. Autore di saggi e romanzi, oltre che di documentari televisivi sulla storia italiana del ‘900, è una voce autonoma e riconosciuta del giornalismo italiano. Daniele Capezzone, classe 1972, approda alla direzione de Il Tempo dopo aver ricoperto il ruolo di direttore editoriale di Libero. Atlantista e liberale classico e commentatore dei programmi di informazione delle reti Mediaset. Ha pubblicato per Piemme i saggi Likecrazia (2020), Per una nuova destra (2021) e Bomba a orologeria (2022), Occidente noi e loro. Contro la resa a dittatori e islamisti (2024) e Trumpisti o muskisti, comunque ‘fascisti’».

Nel rivolgere i propri auguri ai nuovi direttori, la famiglia Angelucci esprime al contempo «il suo sentito ringraziamento ad Alessandro Sallusti per la passione, l’autorevolezza e i risultati ottenuti alla guida de Il Giornale e per il contributo determinante nel consolidare la storica testata in anni di grande trasformazione del settore».

